'Een op de drie mensen' in Afghanistan heeft te kampen met voedselonzekerheid als gevolg van de gecombineerde effecten van de oorlog in het land en de gevolgen van de opwarming van de aarde. Dat heeft de vertegenwoordiger van het Wereldvoedselprogramma (WFP) in Afghanistan, Mary-Ellen McGroarty, gezegd.

Afgezien van het conflict had de Afghaanse bevolking al te kampen met een ernstige voedselcrisis en 2021 leek in dat opzicht al een 'extreem moeilijk jaar' te worden, vertelde McGroarty aan het Franse persagentschap AFP in een telefonisch interview vanuit Kaboel. Behalve de economische gevolgen van de coronapandemie wordt het land geconfronteerd met een tweede ernstige droogte in drie jaar. 'De mensen zijn nauwelijks hersteld van de droogte van 2017/2018.'

'De tarweoogst is met 40 procent gedaald als gevolg van een van de droogste winters in 30 jaar. We hadden dit jaar heel weinig sneeuw in Kaboel, dus heel weinig wateraanvoer in de smelttijd. Dat heeft ook een verwoestend effect op de veestapel.' De situatie is uiteraard slechter geworden door het conflict in het land, met landbouwers die niet kunnen oogsten en die hun huizen zijn ontvlucht, en vernielde boomgaarden. De vernietiging van infrastructuur zoals bruggen, dammen en wegen heeft ook de toegang tot voedsel in gevaar gebracht, aldus nog McGroarty.

