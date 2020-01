Tientallen wereldleiders zakken maandag af naar Auschwitz voor een plechtige herdenking en eerbetoon aan de honderdduizenden doden.

Op 27 januari is het exact 75 jaar geleden dat het Russische Rode Leger het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in het zuidwesten van Polen kon bevrijden.

De nazi's richtten het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau op in de zomer van 1940, aan de rand van het Poolse plaatsje Oswiecim. Het was niet het enige Duitse vernietigingskamp in de Tweede Wereldoorlog, maar het is door de grote schaal waarop mensen er de dood in werden gedreven wel het symbool voor de nazibarbarij.

In totaal werden er in de loop van de Tweede Wereldoorlog ongeveer 1,3 miljoen mensen, grotendeels joden, naar het kamp gedeporteerd. Ongeveer 1,1 miljoen van hen stierven niet lang na aankomst door vergassing, geweerschoten, of van pure uitputting.

Wanneer de Russen Auschwitz op 27 januari 1945 bevrijden, treffen ze nog geen 10.000 overlevenden aan, de meesten doodziek en erg verzwakt.

Maandag komen tientallen wereldleiders en andere hoogwaardigheidsbekleders samen in Auschwitz om de bevrijding van het kamp en de vele slachtoffers te herdenken. Onder meer koning Filip en koningin Mathilde, premier Sophie Wilmès en Europees Raadsvoorzitter Charles Michel tekenen present. Er reist ook een delegatie van de joodse gemeenschap in België af naar Polen.

Daarnaast komen ongeveer 200 overlevers van Auschwitz naar de herdenking, onder meer uit de Verenigde Staten, Canada en Israël, maar ook iemand uit ons land. 'Deze verjaardag, deze herinnering, dit symbool dat de bevrijding van Auschwitz is, is een toonbeeld van een van de meest essentiële elementen van het naoorlogse leven in Europa en in de wereld', zegt de directeur van het museum van Auschwitz, Piotr Cywinski. 'Daarom ben ik niet verbaasd dat verschillende wereldleiders hebben begrepen dat het moeilijk is om niet aanwezig te zijn op deze belangrijke dag. Het is duidelijk dat we op deze 75ste verjaardag allemaal verenigd zijn in Auschwitz, samen met de overlevenden, die tussen ons leven.'

Vanuit België werden gedurende de Tweede Wereldoorlog bijna 26.000 joden gedeporteerd uit de Dossin-kazerne in Mechelen naar Auschwitz. Aan het einde van de oorlog zijn amper 1.240 mensen naar België teruggekeerd.

Op 27 januari is het exact 75 jaar geleden dat het Russische Rode Leger het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in het zuidwesten van Polen kon bevrijden. De nazi's richtten het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau op in de zomer van 1940, aan de rand van het Poolse plaatsje Oswiecim. Het was niet het enige Duitse vernietigingskamp in de Tweede Wereldoorlog, maar het is door de grote schaal waarop mensen er de dood in werden gedreven wel het symbool voor de nazibarbarij. In totaal werden er in de loop van de Tweede Wereldoorlog ongeveer 1,3 miljoen mensen, grotendeels joden, naar het kamp gedeporteerd. Ongeveer 1,1 miljoen van hen stierven niet lang na aankomst door vergassing, geweerschoten, of van pure uitputting. Wanneer de Russen Auschwitz op 27 januari 1945 bevrijden, treffen ze nog geen 10.000 overlevenden aan, de meesten doodziek en erg verzwakt. Maandag komen tientallen wereldleiders en andere hoogwaardigheidsbekleders samen in Auschwitz om de bevrijding van het kamp en de vele slachtoffers te herdenken. Onder meer koning Filip en koningin Mathilde, premier Sophie Wilmès en Europees Raadsvoorzitter Charles Michel tekenen present. Er reist ook een delegatie van de joodse gemeenschap in België af naar Polen. Daarnaast komen ongeveer 200 overlevers van Auschwitz naar de herdenking, onder meer uit de Verenigde Staten, Canada en Israël, maar ook iemand uit ons land. 'Deze verjaardag, deze herinnering, dit symbool dat de bevrijding van Auschwitz is, is een toonbeeld van een van de meest essentiële elementen van het naoorlogse leven in Europa en in de wereld', zegt de directeur van het museum van Auschwitz, Piotr Cywinski. 'Daarom ben ik niet verbaasd dat verschillende wereldleiders hebben begrepen dat het moeilijk is om niet aanwezig te zijn op deze belangrijke dag. Het is duidelijk dat we op deze 75ste verjaardag allemaal verenigd zijn in Auschwitz, samen met de overlevenden, die tussen ons leven.' Vanuit België werden gedurende de Tweede Wereldoorlog bijna 26.000 joden gedeporteerd uit de Dossin-kazerne in Mechelen naar Auschwitz. Aan het einde van de oorlog zijn amper 1.240 mensen naar België teruggekeerd.