Wereldgezondheidsorganisatie: ‘Leven van miljoenen mensen bedreigd door stopzetting Amerikaanse hulp’

De bezuinigingen van de regering-Trump op buitenlandse hulp kunnen miljoenen mensen wereldwijd het leven kosten. Dat heeft het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag gezegd.

Alleen al in de strijd tegen aids zou de Amerikaanse beslissing ’20 jaar vooruitgang ongedaan kunnen maken, met als gevolg meer dan 10 miljoen extra gevallen van hiv en 3 miljoen hiv-gerelateerde sterfgevallen, drie keer zoveel als vorig jaar’, waarschuwde Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persbriefing in Genève.

‘We roepen de Verenigde Staten op om hun steun voor de wereldwijde gezondheid te heroverwegen’, aldus de WHO-topman. Hij wees er op dat de Amerikaanse steun niet alleen wereldwijd levens redt, maar ook de veiligheid van de Verenigde Staten zelf ten goede komt door de internationale verspreiding van epidemieën te voorkomen.

Tedros benadrukte voorts dat de terugtrekking van de Amerikaanse steun ook gevolgen heeft voor de verspreiding van ziekten zoals malaria en tuberculose.

Hij sprak onder meer over ernstige verstoringen wat betreft de levering van malariamedicijnen en met insecticide behandelde muskietennetten. In de afgelopen twee decennia hebben de Verenigde Staten geholpen om ongeveer 2,2 miljard malariabesmettingen en 12,7 miljoen sterfgevallen te voorkomen, zei hij.

Indien de verstoringen aanhouden kan dat alleen al voor 2025 resulteren in 15 miljoen extra gevallen van malaria en 107.000 sterfgevallen. In het geval van tuberculose dan weer hebben 27 landen in Afrika en Azië te maken met “dramatische tekortkomingen” in hun keten van preventie, zorg en toezicht. Tot nu toe waren de Verenigde Staten verreweg de grootste donor van buitenlandse hulp.