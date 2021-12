Dat gebeurt via een herbestemming van financiering uit het speciale fonds voor de heropbouw van het land (ARTF). De Wereldbank had eind augustus de hulp aan Afghanistan opgeschort nadat de taliban opnieuw de macht hadden gegrepen.

'De donateurs (...) van ARTF hebben vandaag beslist om tegen eind december 280 miljoen dollar over te maken aan Unicef en World Food Programme', zo deelde de Wereldbank mee. Volgens de instelling gaat het om 'de eerste etappe' naar de herbestemming van fondsen uit het ARTF naar humanitaire hulp voor de Afghanen. De Wereldbank beheert het ARTF in naam van de donoren. Het geld moet de financieringstekorten dichten van Unicef en het WFP, twee organen van de Verenigde Naties die in Afghanistan programma's rond gezondheidszorg en voedselhulp uitrollen. De fondsen moeten zorgen voor basisgezondheidszorg voor 12,5 miljoen mensen en voor voedselhulp voor 2,7 miljoen mensen.