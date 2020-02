Nu de uitbraak van het coronavirus ook in de sportwereld voor steeds meer afgelastingen zorgt, klinkt de vraag steeds luider of de Olympische Spelen van Tokio deze zomer in gevaar zijn.

In een gesprek met The Associated Press zegt Dick Pound, het lid met de meeste jaren op zijn teller bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat er nog een drietal maanden resten alvorens er over een eventueel uitstel moet worden beslist. 'Je kan tot twee maanden ervoor wachten, als het moet', zegt Pound, die de deadline daarmee op eind mei legt. De Spelen beginnen op 24 juli.

Pound, die al sinds 1978 in het IOC zetelt, dertien jaar langer dan huidig voorzitter Thomas Bach, is er geen voorstander van de Spelen naar een andere stad te verplaatsen. 'Dat is moeilijk want er zijn maar enkele steden in de wereld die op zo'n korte tijd dergelijke organisatie op poten kunnen zetten', meent de 77-jarige Canadees. (Belga)