Anderhalf jaar na de uitbraak van de covid-19-pandemie heeft de wereld te zwak gereageerd en te weinig geleerd van zijn fouten. Dat zegt een wereldwijde gezondheidswaakhond in een dinsdag gepubliceerd rapport.

'Het eerste jaar van de pandemie werd gekenmerkt door het collectieve falen om zich ernstig voor te bereiden en snel te handelen op basis van de wetenschappelijke gegevens, het tweede door grote ongelijkheden en het onvermogen van de leiders om onze onderlinge afhankelijkheid te begrijpen en ernaar te handelen', aldus de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB).

Dat onafhankelijke organisme, opgericht door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldbank, hekelt in een in Berlijn gepubliceerd rapport de aanhoudende mislukkingen bij de wereldwijde reactie op de pandemie. De conclusie: de pandemie heeft een wereld blootgelegd die 'ongelijk, verdeeld en onverantwoordelijk' is.

Het rapport, dat werd voorgesteld op de Wereldgezondheidstop in Berlijn, verschijnt op het moment dat het officiële aantal overlijdens als gevolg van covid-19 wereldwijd bijna vijf miljoen bedraagt. Als de oversterfte die rechtsreeks en onrechtstreeks te maken heeft met covid-19 wordt meegeteld, schat de WHO dat de wereldwijde dodentol nog twee à drie keer hoger kan zijn.

Van de meer dan zes miljard vaccindosissen die wereldwijd zijn toegediend, ging slechts 1,4 procent naar volledig gevaccineerde mensen in arme landen, aldus Ngozi Okonjo-Iweala, hoofd van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) eerder deze maand. 'De wetenschappelijke vooruitgang tijdens covid-19, met name de snelheid waarmee de vaccins ontwikkeld zijn, maakt ons trots', zegt covoorzitter Elhadj As Sy in een voorwoord van het rapport. 'We moeten ons echter diep schamen voor de vele tragedies; het hamsteren van vaccins, de verwoestende zuurstoftekorten in lageloonlanden, de generatie kinderen die verstoken worden van onderwijs en de ineenstorting van kwetsbare economieën en gezondheidssystemen', aldus de Senegelase expert op het vlak van humanitaire hulp.

De GPMB zei in 2020 al dat de pandemie had aangetoond hoe onvoorbereid de wereld was op zulke rampen, ondanks waarschuwingen dat grote epidemieën onvermijdelijk waren.

