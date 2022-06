Weinig speelruimte voor Verenigde Staten om recessie te vermijden, zegt IMF

De Verenigde Staten hebben weinig speelruimte om een recessie te vermijden met de hoge inflatie en stijgende rentes. Dat heeft IMF-topvrouw Kristalina Georgieva vrijdag gezegd.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kwam vrijdag met nieuwe groeivoorspellingen voor de grootste economie ter wereld, en die werden naar beneden bijgesteld.

Het IMF verwacht voor de VS nog een economische groei van 2,9 procent dit jaar, waar er in april nog sprake was van 3,7 procent. Volgend jaar zou de economische groei nog vertragen tot 1,7 procent.

Het IMF roept Washington op om de douanerechten die vijf jaar geleden werd ingesteld, op te heffen om ‘de economische prestatie te dynamiseren en de bevoorradingsmoeilijkheden te verminderen’.