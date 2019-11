opinie

'We hebben behoefte aan een strategie voor de kleinhandel'

Jonathan Holslag (VUB) Professor internationale betrekkingen aan de VUB en auteur van 'De kracht van het paradijs'.

4 procent van onze Belgische economie bestaat uit winkels. De toegevoegde waarde van de kleinhandel is groter dan die van pakweg de chemische industrie, de farmaceutische industrie of de automobielindustrie. En toch hebben we géén plan voor die sector.

Dat we geen plan hebben, werd vorige week opnieuw duidelijk. Als minister van Economie voerde Kris Peeters een beleid dat handelaars blootstelde aan oneerlijke globalisering en Alibaba met overheidssteun naar Luik haalde. Nu, als lid van het Europees Parlement, pakt hij uit met het nieuws dat het Europese globaliseringsfonds een financiële compensatie verleent bij banenverlies in de traditionele handel die de concurrentie met de gesubsidieerde pakjestsunami niet meer aankan. Politici werken het probleem in de hand en komen dan aanzetten met belastinggeld om het probleem te bestrijden.

