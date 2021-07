De schade van de wateroverlast in Nederlands Limburg loopt in de drie zwaar getroffen gemeentes Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Gulpen-Wittem mogelijk op tot meer dan een half miljard euro. Dat blijkt uit een optelsom van de afzonderlijke inschattingen van de gemeentes.

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg sprak woensdag van 400 miljoen euro schade in zijn gemeente. De schade in buurgemeente Meerssen bedraagt waarschijnlijk tussen de 30 miljoen en 50 miljoen euro. En in Gulpen-Wittem wordt uitgegaan van 63 miljoen euro schade.

De schattingen laten zien dat de schade in verschillende gemeentes ook heel verschillend uitvalt. Volgens een woordvoerder van de gemeente Meerssen is dat goed te verklaren. In Valkenburg is het centrum met daarin veel ondernemers getroffen. Die hebben door de ramp niet alleen materiële schade, maar lopen ook veel omzet mis. In Meerssen zijn relatief minder bedrijven getroffen maar vooral veel particulieren, waardoor het totale schadebedrag daar lager uitkomt.

Andere zwaar getroffen Limburgse gemeenten konden nog niet met een schatting van een schadebedrag komen. Verzekeraars stelden dat de schade in Limburg in de 'honderden miljoen euro's' loopt. Maar het kan volgens het Verbond van Verzekeraars nog twee weken duren voordat er een exacter beeld is van de totale verzekerde schade.

