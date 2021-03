Gordon Liddy, de voormalige agent van de Amerikaanse federale politiedienst FBI die mede verantwoordelijk was voor de inbraak in het hoofdkantoor van de Democraten in 1972, is op 90-jarige leeftijd overleden.

Het Watergate-schandaal kostte toenmalig president Richard Nixon de kop.

Liddy had de leiding over een onderzoekseenheid die in opdracht van de Republikeinse president Nixon afluisterapparatuur moest plaatsen in het hoofdkwartier van de Democratische Partij, het Watergate-gebouw in Washington. Nadat het schandaal uitkwam door publicaties van Washington Post-journalisten Bob Woodward en Carl Bernstein, zag Nixon zich in 1974 uiteindelijk gedwongen om op te stappen. Liddy werd voor zijn rol in het schandaal veroordeeld wegens samenzwering, inbraak en het illegaal aftappen van telefoongesprekken.

Radiofiguur

Hoewel hij tot 20 jaar celstraf werd veroordeeld, werd hij op voorspraak van president Jimmy Carter na 4,5 jaar vrijgelaten. Na zijn gevangenisstraf legde Liddy zich toe op zijn werk als presentator van rechtse radioprogramma's en acteur. Zijn overlijden, dinsdag in het huis van zijn dochter, werd bevestigd door zijn zoon. Die deed over de doodsoorzaak geen mededeling behalve dat zijn vaders dood niet was veroorzaakt door het coronavirus.

Het Watergate-schandaal kostte toenmalig president Richard Nixon de kop.Liddy had de leiding over een onderzoekseenheid die in opdracht van de Republikeinse president Nixon afluisterapparatuur moest plaatsen in het hoofdkwartier van de Democratische Partij, het Watergate-gebouw in Washington. Nadat het schandaal uitkwam door publicaties van Washington Post-journalisten Bob Woodward en Carl Bernstein, zag Nixon zich in 1974 uiteindelijk gedwongen om op te stappen. Liddy werd voor zijn rol in het schandaal veroordeeld wegens samenzwering, inbraak en het illegaal aftappen van telefoongesprekken. Hoewel hij tot 20 jaar celstraf werd veroordeeld, werd hij op voorspraak van president Jimmy Carter na 4,5 jaar vrijgelaten. Na zijn gevangenisstraf legde Liddy zich toe op zijn werk als presentator van rechtse radioprogramma's en acteur. Zijn overlijden, dinsdag in het huis van zijn dochter, werd bevestigd door zijn zoon. Die deed over de doodsoorzaak geen mededeling behalve dat zijn vaders dood niet was veroorzaakt door het coronavirus.