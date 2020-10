De regerende Noord-Koreaanse Arbeiderspartij van Kim Jong-un vierde zaterdag zijn 75-jarige verjaardag met een uitgesmeerd militair defilé. Dé blikvanger van het evenement, nieuwe intercontinentale ballistische raketten die mogelijk meerdere kernkoppen tegelijkertijd kunnen dragen.

Penetratievermogen, beweeglijkheid en overleefbaarheid: wie vandaag in de nucleaire wapenwedloop een rol van betekenis wil spelen, moet wapensystemen ontwikkelen die zoveel mogelijk aan de drie bovenstaande categorieën voldoen.

Kim Jong-un heeft dat begrepen. Ondanks de druk van buitenaf wil hij zijn nucleaire arsenaal moderniseren om op het geopolitieke schaakbord ver boven zijn gewicht te kunnen blijven spelen. Meerdere kernkoppenMet zijn huidige intercontinentale ballistische rakketten is Noord-Korea reeds in staat om grote delen van Europa en de Verenigde Staten te bereiken. Vooral de Hwasong-15-raket, die eind 2017 voor het eerst getest werd, zou een afstand van 13.000 kilometer kunnen afleggen en zo het volledige vasteland van de Verenigde Staten kunnen treffen. Maar ballistische raketten hebben ook hun zwaktes: eenmaal gelanceerd, volgen ze een voorspelbaar traject en kunnen daarom - zeker in kleinere aantallen - relatief gemakkelijk onderschept worden door luchtafweersystemen. Het was tegen die achtergrond dat Kim Jong-un op nieuwjaarsdag aankondigde dat hij van plan was om een 'nieuw strategisch wapen' uit de doeken te doen. Volgens Vipin Narang, professor nucleaire proliferatie aan het Massachusetts Institute of Technology is het niet ondenkbaar dat de nieuwe raketten in staat zijn om meerdere kernkoppen én afleidingssystemen te dragen. Op die manier is het voor luchtafweersystemen veel moeilijker om delen van de intercontinentale ballistische raket uit te schakelen. Het penetratievermogen van zulke raketten is een stuk groter dan de klassieke raketten met slechts één kernkop. Dat levert Noord-Korea een bugdettair voordeel op ten aanzien van hun Amerikaanse aartsvijand, zo schrijft Jeffrey Lewis, voorzitter van het Centrum voor non-proliferatiestudies in Californië. 'Het is veel duurder om bijkomende interceptoren te installeren dan meerdere kernkoppen op een ballistische raket te plaatsen.' Zeker zo opvallend zijn de vrachtwagens met maar liefst elf assen waarop de rakketen zaterdagnacht werden tentoongesteld. Ondanks de economische sancties slaagt het Noord-Koreaanse regime er dus in om gesofisticeerde mobiele eenheden te maken die zulke langeafstandswapens vanop verschillende - en dus minder kwetsbare - plaatsen kunnen lanceren. Hoewel er maar twee nieuwe stuks te zien waren, wil het Noord-Koreaanse regime benadrukken dat het zich versatieler dan ooit kan opstellen. Die beweeglijkheid is van cruciaal belang: bij een hypothetische aanval van Noord-Korea op de Verenigde Staten wordt er namelijk verwacht dat die eerste maximaal twee stuks per vaste installatie kan afvuren voordat Washington de locaties ongedaan maakt, zo schrijft wapenexperte en vicedirecteur van het Open Nuclear Network Melissa Hanham op de website van de Britse openbare omroepBBC. Door de mobiele toevoegingen wordt dat aantal aanzienlijk vermeerderd, wat de kwetsbaarheid van de Verenigde Staten versterkt en daarom de positie van Noord-Korea versterkt. Wel zijn de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten in staat om de enorme vrachtwagens zonder al te veel moeite voortdurend in de gaten te houden. De nieuwe raketten die gisteren in Pyongyang werden voorgesteld wijzen er alweer op dat de diplomatieke strategie van Amerikaans president Donald Trump in de praktijk weinig tot niets heeft opgeleverd. Waar Trump in 2017 nog tweette dat Noord-Korea nooit in staat zou zijn om de Verenigde Staten met een nucleaire raket te treffen, moet hij drie jaar later vaststellen dat zijn zogenaamde vriendschap met Kim-Jong-un de uitwerking van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma hoe langer hoe meer benadert. Sterker nog: deze zomer concludeerde de Verenigde Naties nog dat Noord-Korea in staat is om zijn kernkoppen op kleinere raketten te plaatsen, waarmee het ook Zuid-Korea en Japan kan treffen zonder dat het daarvoor ballistische materieel nodig heeft. En dat terwijl de diplomatieke banden tussen Zuid-Korea en Japan enerzijds en de Verenigde Staten anderzijds de afgelopen jaren zijn verslechterd. Zo vroeg Trump vorig jaar hogere vergoedingen voor de aanwezigheid van Amerikaanse troepen op het grondgebied van beide landen. Toch is terughoudendheid geboden. Aangezien de nieuwe raketten nog niet zijn getest, blijft het voorlopig onduidelijk in welke mate ze volledig inzetbaar zijn. Het zou niet de eerste keer zijn dat Noord-Korea raketten voorstelt die achteraf minder waard blijken dan aanvankelijk voorgesteld. Bovendien sloeg Kim Jong-un bij zijn toespraak zaterdagnacht een opvallend milde toon aan. Waar hij normaal de Westerse wereld - de Verenigde Staten op kop- de mantel uitveegt, verontschuldigde hij zich ditmaal aan zijn bevolking voor de economische mistoestanden en de problemen met het coronavirus. Toch ontwaren analisten een gewiekste strategie. Dat de toespraak en de voorstelling van de nieuwe raketten slechts enkele weken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatsvinden, is té toevallig om waar te zijn. Volgens Bruce Klinger, een voormalige hooggeplaatste CIA-ambtenaar in Korea, heeft Noord-Korea de gewoonte om net bij een nieuwe regering de spanningen op te drijven en 'die als een hond af te trainen'