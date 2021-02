Meningen lijken steeds verder uit elkaar te liggen. En ideeën die even geleden nog extreem waren, lijken nu mainstream. Knack en het Hannah Arendt Instituut presenteren de nieuwe podcastreeks 'Gemene delers'.

Onze hersenen hebben een linker- en eenrechterhelft. De maatschappij lijkt op dat gebied steeds meer op ons brein. Misschien komt het omdat we het niet meer eens raken over de feiten. Wat is waarheid? En hoe komen we tot een zinnig gesprek? We spreken erover met filosoof en wiskundige Jean Paul Van Bendegem.Beluister de podcast op knack.be, hannah-arendt.institute of in je favoriete podcastapp.