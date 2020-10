De New York Times maakte een overzicht van de vaak minimaliserende uitspraken die president Donald Trump deed over de pandemie en over het gebruik van mondmaskers. We wisselen een serie voorbeelden, ook uit andere bronnen, af met uitspraken die Trump deed tegenover journalist Bob Woodward.

Op 22 januari werd de president gevraagd of hij zich zorgen maakte over de pandemie.Antwoord: 'Neen, helemaal niet. We hebben het helemaal onder controle. Het gaat om één persoon die uit China kwam. Het komt goed'.Op 28 januari wordt de president volgens Bob Woodward in zijn recente boek Rage (Woede) voorgelicht door zijn veiligheidsadviseurs Robert O'Brien en Matt Pottinger. Zij waarschuwen hem over 'het grootste nationale veiligheidsrisico waarmee je tijdens je presidentschap te maken zult krijgen'.Op 30 januari zegt de president: 'We hebben een heel klein probleem in dit land - vijf (gevallen). En al die mensen recupereren succesrijk'.Op 7 februari geeft de president een interview aan Bob Woodward in het kader van diens boekresearch. Hij legt uit hoe dodelijk covid-19 wel is, 'vijf keer dodelijker dan een erge griep'. 'Dit is dodelijk spul'. Hij heeft van zijn adviseurs ook iets anders geleerd. 'Het verspreidt zich via de lucht, Bob. Dat is altijd lastiger dan via aanraking. Je ben niet verplicht iets aan te raken. Maar via de lucht? Je ademt en zo verspreidt het zich'.Op diezelfde dag verklaart hij in het Witte Huis dat het risico voor Amerikanen 'heel laag' is.Op 14 februari: 'Er bestaat de theorie dat in april, als het warm wordt - historisch doodt warmte het virus. Dat weten we nog niet, we zijn nog niet zeker'.Op 24 februari: 'Het coronavirus is helemaal onder controle in de VS. We staan in contact met iedereen en alle relevante landen ... De beurs begint er goed uit te zien, vind ik!'Op 26 februari: 'Het risico voor Amerikanen blijft heel laag'.Op 27 februari: 'Het gaat verdwijnen. Op een dag - als bij mirakel - zal het verdwijnen'. Diezelfde dag spreekt hij tegen wat hij op 7 februari aan Woodward vertelde: 'We weten niet precies wat de sterftegraad is. Bij griep sterft ongeveer 1 procent. Hier ligt de sterftegraad tussen 2 en 3 procent.' Op 7 maart: 'Neen, ik ben helemaal niet bezorgd. Neen, ben ik niet. Nee, we hebben het goed aangepakt'.Op 19 maart vertelt Trump aan Woodward dat hij in publieke uitspraken bewust het gevaar minimaliseerde en nog altijd minimaliseert, kwestie van 'geen paniek te creëren'.Op 3 april: 'Het CDC (Centers for Disease Control and Prevention, de belangrijkste gezondheidsdienst in de VS, red.) adviseert een niet-medisch stoffen mondmasker als een bijkomende vrijwillige maatregel. Het is dus vrijwillig. Je moet het niet doen. Ik denk niet dat ik het zal doen. Ik wil niet - weet ik veel, in het Oval Office zitten, achter mijn prachtige bureau - ik denk dat een mondmasker dragen terwijl ik presidenten, premiers, dictatoren, koningen, koninginnen begroet - ik weet niet, op de een of andere manier zie ik dat niet zitten voor mezelf. Gewoon niet.'Op 21 mei, tijdens een bedrijfsbezoek, staat hij zonder mondmasker de pers te woord: 'Ik droeg er een in een achterafruimte. Ik wilde de pers het plezier niet gunnen van dat te zien'. Op 19 juli: 'Ik ben het niet eens met de uitspraak dat als iedereen een masker draagt alles verdwijnt'.Op 21 juli roept de president zijn landgenoten op om mondkapjes te dragen als ze niet op veilige afstand van anderen kunnen blijven. 'Of je ze nu graag hebt of niet, ze hebben een impact'. Hij noemt het patriottisch om een masker te dragen.Op 13 augustus: 'Mijn regering heeft een andere aanpak. We hebben Amerikanen aanbevolen maskers te dragen, en ik heb er de nadruk op gelegd dat het patriottisch is om dat te doen. Misschien werken ze fantastisch, en misschien werken ze gewoon goed. Misschien zijn ze niet zo goed'.Op 7 september vraagt hij een journalist om zijn masker af te zetten: 'Als je het niet afzet, klink je heel gedempt'.Op 29 september tijdens het presidentieel debat: 'Ik denk dat maskers oké zijn. Ik draag een masker als ik denk het nodig te hebben. Vanavond, bijvoorbeeld, is iedereen getest, en we houden afstand. Als het nodig is, draag ik een masker. Maar ik draag geen masker zoals hij (wijzend op tegenstander Joe Biden, red.). Elke keer als je hem ziet, heeft hij een masker om. Hij kan op 60 meter afstand van mensen staan, en hij duikt op met het grootste masker dat ik ooit gezien heb'.