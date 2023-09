‘Wat de kwestie-Hunter Biden zegt over het vuile politieke spel in Amerika’

Ongeacht de uitkomst is de zaak-Hunter Biden en het impeachment-onderzoek tegen zijn vader Joe zorgwekkend, schrijft Robbert de Witt. De cruciale verkiezingsstrijd van het komende jaar wordt ontsierd door allerlei rechtszaken.

Heel zuiver zijn de motieven van de Republikeinen natuurlijk niet, met hun onderzoek om een afzettingsprocedure (impeachment) te beginnen tegen president Joe Biden. Kevin McCarthy, leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, kondigde het onderzoek vorige week aan. Een speciale commissie – samengesteld uit Republikeinse Afgevaardigden – zal onderzoek doen naar mogelijk machtsmisbruik, corruptie en obstructie van de wet door de Democratische president.

Een onderzoek dat niets oplevert is een blamage, dus die impeachment komt er vast in de komende maanden. Aangezien de Democraten de meerderheid hebben in de Senaat, en een meerderheid in beide kamers van het Congres nodig is om Biden uit zijn ambt te zetten, is het allemaal nogal kansloos – als er al bewijs aan het licht komt.

Daarnaast zijn de Republikeinen uit op wraak. Hun ­gedoodverfde kandidaat Donald Trump heeft ­diverse rechtszaken aan zijn broek. Trump probeerde het resultaat van zijn verloren verkiezingsstrijd tegen Biden in 2020 terug te draaien. Hij hitste radicale ­aanhangers op, die vervolgens in Washington het Capitool bestormden om te voorkomen dat ­Biden daar tot winnaar werd uitgeroepen. En dan zijn er nog allerlei schimmige financiële zaakjes.

Wie de democratie een warm hart toedraagt, zal het geruststellend vinden dat zo’n machtig man niet boven de wet staat en zich moet verantwoorden voor de rechter. Maar de timing stinkt wel.

De Republikeinse tegenaanval draait om Bidens zoon Hunter Biden. Een labiele man, die worstelde met drugs- en alcoholverslavingen en zich verloor in feestjes met een parade aan prostituees. En die tegelijk miljoenen verdiende met schimmig advieswerk in landen waar de ethische regels niet zo nauw worden genomen: onder meer in China en Oekraïne.

(Lees verder onder de preview.)

In Kyiv kreeg hij in 2014 een duurbetaalde functie in het bestuur van het Oekraïense gasconcern Burisma. Jaarsalaris: omgerekend zo’n 1 miljoen euro. Zijn vader was toen vice­president onder Barack Obama en was onder meer belast met de betrekkingen met… Oekraïne.

Pikant detail: Trump heeft zijn eerste ­impeachment te danken aan de kwestie-Hunter Biden. Trump zou Volodymyr Zelensky in 2019 militaire hulp hebben beloofd als de Oekraïense president de deals van de Bidens zou onderzoeken. Daarmee nodigde Trump een buitenlandse mogendheid uit zich te bemoeien met het Amerikaanse democratisch proces, oordeelden de Democraten. Die impeachment liep uit op niets.

Hunters vriend en zakenpartner Devon Archer getuigde voor een parlementaire commissie dat hij en Hunter Biden geregeld belden met vicepresident Joe Biden wanneer zij een ontmoeting hadden met mogelijke investeerders. Dan werd de vicepresident even op speaker gezet. Volgens Archer gebeurde dat zeker twintig keer en werd er dan niet over zaken gesproken. Maar de verdenking is duidelijk: zoon Hunter liet zien dat hij directe toegang kon bieden tot het Witte Huis.

Democraten vinden het uiteraard schandalig dat er een impeachment-onderzoek komt, aangezien er tot op heden geen bewijs is dat hun president financieel profiteerde van de handeltjes van zijn zoon, of dat Joe ­Biden zijn positie misbruikte ten gunste van zijn zoon.

Juridische gevechten om de politieke tegenstander te beschadigen

Ongeacht de uitkomst is de zaak-Hunter Biden zorgwekkend. De cruciale verkiezingsstrijd van het komende jaar wordt ontsierd door allerlei rechtszaken. De Amerikaanse politieke campagnes worden al langer gevoerd met zeer persoonlijke aanvallen, die afleiden van de ­inhoud. Slepende juridische gevechten tegen een politieke tegenstander zijn blijkbaar een volgende stap om de kiezer te overtuigen niet op een kandidaat te stemmen. Het democratische proces wordt er op deze manier niet fraaier op.

Zo zitten de Amerikanen met twee kandidaten die van van alles en nog wat worden beschuldigd en zich publiekelijk moeten verdedigen in verkiezingstijd.

Maar ja, het gaat de Republikeinen er natuurlijk om de president te beschadigen, nu die zich warmloopt voor zijn herverkiezing in november volgend jaar.