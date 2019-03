Washington: 'Zullen niet passief toekijken als Moskou de spanningen in Venezuela verder opdrijft'

Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft maandag zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov gewaarschuwd dat de Verenigde Staten niet passief zullen toekijken als Rusland de spanningen in Venezuela verder zou opvoeren.

'De aanhoudende inmenging van Russische militairen ter ondersteuning van het onwettige regime van Nicolas Maduro in Venezuela dreigt het lijden te verlengen van de Venezolaanse bevolking, die met een overweldigende meerderheid de interim-president Juan Guaido steunt', aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Pompeo riep Rusland op om 'een einde te maken aan het niet-constructieve gedrag en zich aan te sluiten bij andere landen, waaronder de overgrote meerderheid van de landen op het westelijk halfrond, die een betere toekomst wil voor het Venezolaanse volk'.

Oppositieleider Juan Guaido riep in januari zichzelf uit tot interim-president van het land. Hij krijgt de steun van een vijftigtal landen, waaronder ook de Verenigde Staten. Twee maanden later wordt Venezuela echter nog steeds geconfronteerd met de ergste crisis in zijn geschiedenis. Een trage economie, de hyperinflatie van de bolivar en grote tekorten aan zowat alle producten verlammen de Venezolaanse bevolking. De Venezolaanse president Nicolas Maduro is aangewezen op de steun van Rusland en China, die zich systematisch achter hem scharen in internationale organen zoals de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.