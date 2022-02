Rusland blijft troepen sturen naar de grens met Oekraïne. Dat is alvast wat de Verenigde Staten zeggen te observeren. 'We blijven zien dat extra capaciteit zich verplaatst van andere regio's naar de grens met Oekraïne en naar Wit-Rusland, ook in de voorbije 24 uur', heeft Pentagonwoordvoerder John Kirby woensdag gezegd. De aankondiging komt er kort nadat Frankrijk aankondigde dat het garanties heeft van het Kremlin dat er geen 'verdere' escalatie zal gebeuren.

'We zullen geen specifieke cijfers geven, maar ze blijven toenemen', aldus nog Kirby, die het heeft over 'meer dan 100.000' Russische troepen die aan de grens geposteerd werden. Tot voor kort klonk het dat het om 100.000 militairen ging. 'We zien ook signalen dat andere tactische groepen onderweg zijn', zei Kirby ook. 'Elke dag geeft de Russische president Vladimir Poetin zichzelf meer opties, elke dag versterkt hij zijn capaciteit, elke dag blijft hij een zo al gespannen situatie verder destabiliseren.'

Ondanks die signalen zei de Oekraïense minister van Buitenalndse Zaken woensdag dat er vandaag 'een echte kans bestaat voor een diplomatieke oplossing', aldus Dmitro Koeleba. De situatie blijft dan wel 'gespannen, maar is onder controle'. De dreiging met 'ongeziene sancties' en de contacten op het hoogste niveau de voorbije dagen dragen daartoe bij, meent Koeleba. Behalve Parijs liet Berlijn woensdag tevredenheid blijken over de geboekte vooruitgang, en ook vanuit het Kremlin werd gesproken over 'positieve signalen' De Pentagonwoordvoerder wees er verder nogmaals op dat de Verenigde Staten niet van plan zijn om zelf militair tussen te komen in Oekraïne, dat geen NAVO-lid is.

Wel is de Amerikaanse aanwezigheid op de oostflank van de NAVO verhoogd, om de bondgenoten daar 'gerust te stellen'. Al enkele weken beschuldigt Washington Moskou ervan een mogelijke grootschalige inval in Oekraïne voor te bereiden.

