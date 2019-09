Washington wil de relaties met de Europese Unie nieuw leven inblazen en het bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kadert daarin. Dat heeft Gordon Sondland, de VS-ambassadeur bij de EU, maandag verklaard aan nieuwssite Politico .

In alle discretie ontmoet Pompeo maandag en dinsdag de toekomstige leiders van de Europese Unie, met de verkozen voorzitster van de Commissie Ursula von der Leyen, Raadsvoorzitter Charles Michel en de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid Josep Borrell. Hij ziet ook parlementsvoorzitter David Sassoli.

De huidige leiders Jean-Claude Juncker, Donald Tusk en Federica Mogherini prijken niet op zijn lijstje. Voor sommigen wijst dat op de spanningen die de voorbije jaren zijn ontstaan rond verschillende dossiers, zoals de handelsrelaties, het nucleair akkoord met Iran en de klimaatopwarming. "Ik wil vooral proberen de relatie nieuw leven in te blazen, op goede voet starten met de nieuwe leiders", aldus Sondland. "We proberen een omgeving te creëren voor een erg rustige transitie, zodat we al praten op de dag waarop ze in functie treden. Ik leid de gesprekken met elk van de vier leiders en bij elk van hen voel ik een erg positieve benadering van de relaties tussen de EU en de VS".

Sondland verzekert evenwel dat de regering-Trump in contact blijft met Juncker, Tusk en Mogherini en met hen zal blijven samenwerken tot het einde van hun mandaat. Dat van Juncker en Mogherini eindigt op 31 oktober, dat van Tusk loopt af op 30 november. De gespreksthema's zijn wellicht de handel, Iran, de Navo en de Europese initiatieven rond Defensie, China en de 5G-technologie.

De Europese Commissie relativeerde maandag dat er geen ontmoeting op de agenda staat met de huidige leiders. "Het is normaal dat de Verenigde Staten voorafgaandelijk contact opnemen met de nieuwe leiders. Het is een manier om belangrijke relaties te behouden en de vinger aan de pols te houden", aldus een woordvoerder. "We hebben steeds geïnvesteerd in goede trans-Atlantische relaties en Juncker onderhoudt uitstekende relaties met Trump, dus ik denk niet dat het nodig is ze nieuw leven in te blazen."