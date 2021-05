De Verenigde Staten hebben aan Israël gevraagd om meer duidelijkheid te krijgen over de aanval op het gebouw in Gaza waarin internationale media waren gevestigd. Dat heeft Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, maandag gezegd.

In de marge van een bezoek aan Kopenhagen, beklemtoonde Blinken dat hij zich nog niet kon uitspreken over de rechtmatigheid van de aanval, omdat hij nog geen informatie van de Israëlische overheid gezien had. 'Kort na de aanval hebben we aanvullende details gevraagd over de rechtvaardiging ervan', zo wordt hij geciteerd door het persbureau AP. 'Israël heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor de bescherming van burgers terwijl het zich verdedigt. En dat heeft absoluut ook betrekking op journalisten', vervolgde Blinken. Het Israëlische leger (IDF) had zaterdag in Gaza een aanval uitgevoerd op een gebouw waarin de Qatarese zender al-Jazeera en het Amerikaanse persbureau AP gehuisvest zijn. Het IDF verklaarde dat de al-Jalatoren 'een belangrijke operatiebasis van Hamas is voor militaire inlichtingen', maar het is niet duidelijk waarop die claim gebaseerd is. (Belga)