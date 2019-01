Washington waarschuwt voor 'significant antwoord' bij bedreiging Venezolaanse oppositie

Elk daad van geweld of intimidatie tegen diplomatiek personeel van de Verenigde Staten in Venezuela, oppositieleider Juan Guaido of het parlement van het land 'zou een ernstige aanslag op de rechtsstaat vormen en een significant antwoord krijgen', twitterde John Bolton, adviseur voor nationale veiligheid van Amerikaans president Donald Trump.

De waarschuwing was niet specifiek tot een groep of individuen gericht, maar in een eerdere tweet merkte Bolton op dat 'de steun en controle van Cuba over de veiligheids- en paramilitaire troepen' van Nicolas Maduro bekend waren.