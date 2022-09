Washington vraagt onmiddellijke vrijlating van Aleksej Navalny

De Verenigde Staten hebben om de onmiddellijke vrijlating van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny gevraagd, die zich in eenzame opsluiting bevindt in een Russisch gevangenenkamp. De Amerikaanse regering sluit zich zo aan bij de eis van de familieleden, collega’s en aanhangers van Navalny om zijn vrijlating. Dat meldt Ned Price, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag (lokale tijd).

Woensdag tweette Navalny dat hij vijftien dagen in eenzame opsluiting moest doorbrengen: het zou al de vierde keer zijn dat dat gebeurt in het gevangenkamp in Melechovo. “De Verenigde Staten maken zich ernstige zorgen over de escalerende, willekeurige inmenging van de Russische regering met Aleksej Navalny’s rechten”, klonk het in de verklaring. Volgens Price zouden de Russische autoriteiten zich ook bemoeien met de communicatie tussen Navalny en zijn raadsman. “Deze inmenging, samen met zijn herhaalde omleiding naar eenzame opsluiting voor kleine vermeende overtredingen, is verder bewijs van politiek gemotiveerde intimidatie”, klonk het.

Medio augustus riep Navalny het Westen vanuit zijn gevangeniscel op om strengere sancties op te leggen aan Russische oligarchen. Navalny zit een negenjarige celstraf uit voor fraude: de man wordt door velen als een politieke gevangene beschouwd, zijn veroordeling als politiek gemotiveerd. Op 17 januari 2021 werd Navalny in Moskou opgepakt. Hij keerde toen net terug uit Duitsland, waar hij herstelde van een gifaanval die hij maar ternauwernood overleefde. De oppositieleider was voorwaardelijk vrij na omstreden veroordelingen in een oude corruptiezaak. Maar volgens justitie schond hij de voorwaarden voor zijn vrijlating met de reis naar Duitsland.