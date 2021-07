De Verenigde Staten hebben op dit moment geen plannen om militair tussen te komen in Haïti. Dat zegt een hooggeplaatste bron binnen de regering-Biden aan de New York Times. Port-au-Prince had de vroegere bezetter gevraagd om tussen te komen om, in de chaos na de moord op president Jovenel Moïse, te helpen bij de beveiliging van strategische locaties. De Verenigde Naties kregen dezelfde vraag.

Agenten van de FBI en ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid worden wel 'zo snel mogelijk' ter plaatse gestuurd, bevestigde Jen Psaki, woordvoerster van het Witte Huis, vrijdag. De Amerikaanse agenten zullen, ook op vraag van Haïti, hulp verlenen in het onderzoek naar de moord.

De 53-jarige Moïse werd enkele dagen geleden vermoord in zijn residentie door een buitenlands commando. Zijn vrouw Martine raakte zwaargewond. De precieze toedracht van de moord is nog onduidelijk. Vrijdag meldde de politie dat nog eens drie Colombianen opgepakt werden, nadat eerder al 15 Colombianen en twee Amerikanen achter de tralies gezet werden.

Intussen is de politieke chaos op het Caribische eiland compleet. De Senaat, waar nog slechts tien van de dertig senatoren zetelen, heeft de eigen voorzitter, Joseph Lambert, tot interim-president uitgeroepen. Slechts enkele dagen voor zijn dood had president Moïse Ariel Henry aangeduid als interim-premier, in afwachting van de nieuwe verkiezingen eind september. Maar omdat hij nog niet was beëdigd, ziet ook uittredend eerste minister Claude Joseph zichzelf nog altijd als regeringsleider.

