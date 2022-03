De Amerikaanse regering heeft de Noord-Koreaanse test met een vermoedelijk intercontinentale raket veroordeeld. Rusland heeft dan weer de nood benadrukt om spanningen te vermijden.

Voor Washington is de raketlancering een nieuwe schending van verschillende resoluties van de VN-Veiligheidsraad, die de spanningen onnodig verhoogt en de veiligheidssituatie in de regio kan destabiliseren. Dat zei Witte Huis-woordvoerster Jen Psaki donderdag. Diplomatie is nog mogelijk, zei ze, maar Noord-Korea moet onmiddellijk ophouden met destabiliserende daden. 'Deze actie toont dat Noord-Korea voorrang geeft aan zijn massavernietigingswapen- en ballistischerakettenprogramma op het welzijn van zijn bevolking', aldus Psaki.

Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, zegt dat Rusland de lanceringen van Noord-Korea in de gaten houdt. 'Ons leger houdt zeker zulke lanceringen in de gaten', zei hij, volgens het Russische staatspersagentschap Tass. 'Het is cruciaal om te vermijden dat de regio ook één wordt waar de spanningen oplopen', zei hij.

Voor Washington is de raketlancering een nieuwe schending van verschillende resoluties van de VN-Veiligheidsraad, die de spanningen onnodig verhoogt en de veiligheidssituatie in de regio kan destabiliseren. Dat zei Witte Huis-woordvoerster Jen Psaki donderdag. Diplomatie is nog mogelijk, zei ze, maar Noord-Korea moet onmiddellijk ophouden met destabiliserende daden. 'Deze actie toont dat Noord-Korea voorrang geeft aan zijn massavernietigingswapen- en ballistischerakettenprogramma op het welzijn van zijn bevolking', aldus Psaki. Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, zegt dat Rusland de lanceringen van Noord-Korea in de gaten houdt. 'Ons leger houdt zeker zulke lanceringen in de gaten', zei hij, volgens het Russische staatspersagentschap Tass. 'Het is cruciaal om te vermijden dat de regio ook één wordt waar de spanningen oplopen', zei hij.