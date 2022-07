Washington trekt 1 miljard uit voor voedselveiligheid in Midden-Oosten en Noord-Afrika

De Verenigde Staten willen de voedselveiligheid in het Midden-Oosten en Noord-Afrika versterken, en hebben daar goed 1 miljard dollar voor over. De Amerikaanse president Joe Biden zal die investering aankondigen tijdens de top van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC), zaterdag in het Saoedische Jeddah. Dat zegt een hoge Amerikaanse regeringsbron.

De Verenigde Naties vrezen al langer dat de oorlog in Oekraïne zal lijden tot een voedselcrisis, vooral dan in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Al wekenlang roept de internationale gemeenschap de Russen op de export van Oekraïens graan vanuit de Oekraïense havens toe te staan. Het Kremlin ontkent echter dat het graanexport tegenhoudt. Met hun enorme graanvoorraden spelen Oekraïne en Rusland een enorme rol voor internationale voedselveiligheid.

De GCC is de belangrijkste politieke en economische alliantie in de regio, met als leden Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, waarbij dat laatste land een duidelijk overwicht heeft. De top van zaterdag wordt, behalve door Biden, ook bijgewoond door de Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi, de Egyptische president Abdelfattah al-Sissi en de Jordaanse koning Abdullah II.

De GCC-landen zullen op de top ook aankondigen dat zij de komende twee jaar 3 miljard dollar zullen uitgeven voor projecten in het kader van een wereldwijd infrastructuurinitiatief. Op de G7-bijeenkomst, in juni in Duitsland, lanceerden de zeven rijkste industrielanden een Partnerschap voor Globale Infrastructuur. Ook de GCC wil daar nu aan bijdragen. Het G7-project wordt beschouwd als een alternatief voor de Nieuwe Zijderoute die China wil uitbouwen in Europa, Afrika, Zuid-Amerika en Azië.