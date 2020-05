Nationale veiligheidsadviseur Robert O'Brien waarschuwde zondag op televisie dat de gepriviligeerde handelsstatus van Hongkong in het gedrang zou kunnen komen indien de Chinezen de omstreden veiligheidswet niet afvoeren.

In Peking is afgelopen week in het Nationale Volkscongres (NPC) een voorstel ingediend om 'bedreigingen van de nationale veiligheid (van China) in Hongkong te voorkomen, te verhinderen en af te straffen'. Acties van 'separatisme, rebellie en terrorisme' moeten volgens het voorstel streng vervolgd worden. Als het voorstel wet wordt, zo wordt gevreesd in Hongkong, zou het communistische regime rechtstreeks kunnen ingrijpen in de regio.

Op televisiezender CBS wees O'Brien erop dat China had beloofd om de autonomie van Hongkong na de Britse overdracht in 1997 voor minstens vijftig jaar te respecteren. 'Met deze wet over de nationale veiligheid lijken ze het akkoord te schenden', zei O'Brien.

Als de wet effectief wordt goedgekeurd, dan zal dat volgens hem belangrijke gevolgen hebben in het kader van de Amerikaanse Hong Kong Policy Act, die een speciale handelsstatus aan Hongkong verleent. 'Ik zie niet in hoe Hongkong een financieel centrum zou kunnen blijven indien de communistische partij volhardt, deze veiligheidswet toepast en de controle over Hongkong overneemt. Dat zou een tragedie zijn voor de bevolking van Hongkong en het zou slecht zijn voor China', verklaarde de veiligheidsadviseur van het Witte Huis.

In Hongkong zijn betogers zondag opnieuw de straat opgegaan om te betogen tegen de Chinese plannen om zich rechtstreeks te bemoeien met veiligheidskwesties in de speciale bestuurlijke regio. De politie pakte naar eigen zeggen 120 betogers op.

