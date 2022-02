De Amerikanen sturen nog eens 2.000 soldaten naar Duitsland en Polen, nu de spanningen rond Oekraïne hoog blijven oplopen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie woensdag aangekondigd. Daarnaast worden ook 1.000 Amerikaanse troepen die momenteel in Duitsland gestationeerd zijn, naar Roemenië gestuurd.

De Amerikaanse president Joe Biden had eind januari al aangekondigd dat er op korte termijn extra troepen gestuurd zouden worden. 'We blijven gefocust op de evoluerende situatie in Europa en de Russische acties op de grens met Oekraïne en in Wit-Rusland', zei Defensiewoordvoerder John Kirby. 'De huidige situatie vereist dat we de afschrikkings- en defensieve houding op de oostflank van de NAVO versterken.' Kirby had het over een 'niet mis te verstaan signaal' aan de wereld, dat de Verenigde Staten achter hun bondgenoten staan.

De 2.000 extra troepen vertrekken later deze week vanop de basis Fort Bragg, in North Carolina, naar Europa. Zij komen bovenop de 8.500 Amerikaanse militairen die eerder in staat van paraatheid zijn gebracht. Dat gebeurde in voorbereiding van een eventuele Russische inval in Oekraïne, maar Biden en andere leden van de Amerikaanse regering beklemtoonden al dat er geen troepen naar Oekraïne zelf gestuurd zullen worden.

Het Westen vreest dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen, omdat bij de grens zo'n 100.000 Russische militairen zouden zijn gestationeerd. Rusland ontkent dat er dergelijke plannen zijn maar eist wel veiligheidsgaranties.

