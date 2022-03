Uit de officiële telefoongegevens van het Witte Huis op 6 januari 2021 of de dag dat aanhangers van president Donald Trump het Capitool hebben bestormd, blijk er een hiaat van bijna acht uur in de telefoongesprekken vanwege het vroegere staatshoofd, zo hebben de krant Washington Post en het CBS News dinsdag op gezag van verkregen documenten gemeld.

De telefoonstilte duurde 457 minuten, of van 11.17 tot 18.54 uur plaatselijke tijd. De gewelddadige bestorming vond in die tijdspanne plaats.

De National Archives, die alle officiële documenten van het presidentschap bijhoudt, heeft aan de parlementaire commissie die de rol van Trump in de aanval onderzoekt elf pagina's met de officiële agenda en telefoongegevens overhandigd.

Er blijkt wel uit dat op de bewuste dag de president in de ochtend met minstens acht en 's avonds elf mensen heeft gesproken.

Het hiaat staat in schril contrast met ruime berichtgeving over telefoontjes die Trump wel met bondgenoten had. Dit doet de onderzoekscommissie denken dat de president officieuze kanalen heeft gebruikt zoals telefoons van medewerkers of prepaidtelefoons bestemd voor wegwerp (burner phones).

De commissie onderzoekt ook of ze wel de hele telefoonlog van die dag heeft gekregen.

De documenten tonen aan dat er op 6 janauari twee telefoons tussen de miljardair en zijn vroegere hoofdstrateeg Steve Bannon zijn geweest. Daags tevoren had deze laatste in een podcast gezegd dat "alles op zijn plaats valt en het is het moment om aan te vallen."

In een verklaring aan de Washington Post zei Trump maandagavond helemaal niet te weten wat een "burner phone" is en "bij mijn weten nooit de term te hebben gehoord."

De ex-president heeft al zonder succes geprobeerd de overhandiging van talrijke documenten aan de commissie te blokkeren, waarbij hij de vertrouwelijkheid van de communicaties van de uitvoerende macht als reden opgaf.

