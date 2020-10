De Verenigde Staten hebben donderdag de Iraanse Revolutionaire Garde en enkele Iraanse media gesanctioneerd omdat ze 'probeerden in te grijpen' bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën.

'Het Iraanse regime heeft zich gericht op het Amerikaanse verkiezingsproces met brutale pogingen om onenigheid onder de kiezers te zaaien door desinformatie online te verspreiden en kwaadaardige operaties uit te voeren om hen te misleiden', meldt een woordvoerder van het ministerie in een mededeling. 'Iraanse regeringsentiteiten vermomd als media richten zich op de VS om het Amerikaanse democratische proces te ondermijnen.'

De chef van de Amerikaanse inlichtingendiensten John Ratcliffe verklaarde eerder dat de Iraniërs en de Russen de hand hadden gelegd op persoonsgegevens van geregistreerde kiezers. Die zouden al mails van Iran hebben gekregen om hen te intimideren en de reputatie van president Donald Trump te beschadigen. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen die uitspraken en de sancties die het ministerie van Financiën aankondigde. De Iraanse autoriteiten verwerpen de 'verzinsels'.

'Het Iraanse regime heeft zich gericht op het Amerikaanse verkiezingsproces met brutale pogingen om onenigheid onder de kiezers te zaaien door desinformatie online te verspreiden en kwaadaardige operaties uit te voeren om hen te misleiden', meldt een woordvoerder van het ministerie in een mededeling. 'Iraanse regeringsentiteiten vermomd als media richten zich op de VS om het Amerikaanse democratische proces te ondermijnen.' De chef van de Amerikaanse inlichtingendiensten John Ratcliffe verklaarde eerder dat de Iraniërs en de Russen de hand hadden gelegd op persoonsgegevens van geregistreerde kiezers. Die zouden al mails van Iran hebben gekregen om hen te intimideren en de reputatie van president Donald Trump te beschadigen. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen die uitspraken en de sancties die het ministerie van Financiën aankondigde. De Iraanse autoriteiten verwerpen de 'verzinsels'.