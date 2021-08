De Verenigde Staten zullen maandag verschillende sancties aankondigen tegen Wit-Russische functionarissen, bedrijven en entiteiten. Daarmee verhogen ze de druk op het autoritaire regime van Aleksandr Loekasjenko. Dat heeft een hoge ambtenaar van het Witte Huis gemeld.

President Joe Biden zal - een jaar na de verkiezing van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko, die hij als 'frauduleus' beschouwt - een decreet ondertekenen dat het Amerikaanse sanctieregime uitbreidt tot verschillende sleutelsectoren van de Wit-Russische economie.

De aankondiging van de VS komt kort na de jaarlijkse persconferentie van de president van Wit-Rusland, die opnieuw zijn overwinning in een 'volledig transparant' verkiezingsproces verkondigde op een oppositie die een 'staatsgreep' aan het voorbereiden was.

'Grootste sancties ooit'

Het Amerikaanse ministerie van Financiën zal in het kader van het presidentiële decreet zijn 'grootste sancties ooit' opleggen aan Wit-Russische bedrijven, personen en entiteiten.

Een van hen is het Wit-Russisch Nationaal Olympisch Comité. Sprintster Kristsina Tsimanoeskaja zei dat zij het slachtoffer was van een poging tot gedwongen repatriëring van de Olympische Spelen van Tokio wegens kritische uitlatingen aan het adres van haar coaches. Vorig jaar had ze ook het geweld tegen demonstranten in Wit-Rusland bekritiseerd.

De 24-jarige, die zegt bang te zijn voor gevangenisstraf, is nu in Polen, het buurland van Wit-Rusland en een sterke bondgenoot van de verbannen oppositie.

Behalve dat schandaal, dat 'het onvermogen (van het NOC, red.) illustreert om atleten tegen politieke repressie te beschermen', beschuldigen de Verenigde Staten het Wit-Russisch Olympisch Comité van 'het faciliteren van witwassen van geld'.

Washington zal ook sancties opleggen aan het staatsbedrijf Balruskali OAO, een van 's werelds grootste producenten van kunstmest op basis van kalium 'vanwege illegale verrijking voor het regime', aldus dezelfde bron. Wit-Rusland is een van de grootste kaliumproducenten ter wereld.

Verenigd Koninkrijk

Ook vooraanstaande economische leiders die het regime steunen zullen het doelwit zijn, evenals vijftien ondernemingen waarmee die mensen banden hebben, waaronder de particuliere bank Absolutbank, en ten slotte 'entiteiten' die actief zijn in de tabak-, bouw-, energie- en transportsector.

De sancties zijn een gevolg van het 'voortdurende offensief tegen de democratische aspiraties en rechten van het Wit-Russische volk', maar ook van de 'schendingen van internationale regels en de corruptie van het regime', aldus nog de hoge Amerikaanse ambtenaar.

Ook het Verenigd Koninkrijk kwam met nieuwe strafmaatregelen, die onder meer zijn gericht tegen de olie- en kaliumsector van Wit-Rusland. Ook mogen Wit-Russische (privé)vliegtuigen niet langer over Groot-Brittannië vliegen. (Belga)

President Joe Biden zal - een jaar na de verkiezing van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko, die hij als 'frauduleus' beschouwt - een decreet ondertekenen dat het Amerikaanse sanctieregime uitbreidt tot verschillende sleutelsectoren van de Wit-Russische economie.De aankondiging van de VS komt kort na de jaarlijkse persconferentie van de president van Wit-Rusland, die opnieuw zijn overwinning in een 'volledig transparant' verkiezingsproces verkondigde op een oppositie die een 'staatsgreep' aan het voorbereiden was.'Grootste sancties ooit'Het Amerikaanse ministerie van Financiën zal in het kader van het presidentiële decreet zijn 'grootste sancties ooit' opleggen aan Wit-Russische bedrijven, personen en entiteiten. Een van hen is het Wit-Russisch Nationaal Olympisch Comité. Sprintster Kristsina Tsimanoeskaja zei dat zij het slachtoffer was van een poging tot gedwongen repatriëring van de Olympische Spelen van Tokio wegens kritische uitlatingen aan het adres van haar coaches. Vorig jaar had ze ook het geweld tegen demonstranten in Wit-Rusland bekritiseerd. De 24-jarige, die zegt bang te zijn voor gevangenisstraf, is nu in Polen, het buurland van Wit-Rusland en een sterke bondgenoot van de verbannen oppositie. Behalve dat schandaal, dat 'het onvermogen (van het NOC, red.) illustreert om atleten tegen politieke repressie te beschermen', beschuldigen de Verenigde Staten het Wit-Russisch Olympisch Comité van 'het faciliteren van witwassen van geld'. Washington zal ook sancties opleggen aan het staatsbedrijf Balruskali OAO, een van 's werelds grootste producenten van kunstmest op basis van kalium 'vanwege illegale verrijking voor het regime', aldus dezelfde bron. Wit-Rusland is een van de grootste kaliumproducenten ter wereld.Verenigd KoninkrijkOok vooraanstaande economische leiders die het regime steunen zullen het doelwit zijn, evenals vijftien ondernemingen waarmee die mensen banden hebben, waaronder de particuliere bank Absolutbank, en ten slotte 'entiteiten' die actief zijn in de tabak-, bouw-, energie- en transportsector. De sancties zijn een gevolg van het 'voortdurende offensief tegen de democratische aspiraties en rechten van het Wit-Russische volk', maar ook van de 'schendingen van internationale regels en de corruptie van het regime', aldus nog de hoge Amerikaanse ambtenaar. Ook het Verenigd Koninkrijk kwam met nieuwe strafmaatregelen, die onder meer zijn gericht tegen de olie- en kaliumsector van Wit-Rusland. Ook mogen Wit-Russische (privé)vliegtuigen niet langer over Groot-Brittannië vliegen. (Belga)