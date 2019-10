De Verenigde Staten gaan de Europese Unie vanaf 18 oktober importheffingen opleggen van 10 pct voor vliegtuigen, en heffingen van 25 pct op 'andere producten'.

Dat heeft een verantwoordelijk bij het United States Trade Representative, bevoegd voor de Amerikaanse handelspolitiek, woensdag aangekondigd. De beslissing komt er nadat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) eerder op de dag besliste dat de VS voor 7,5 miljard dollar (6,9 miljard euro) importheffingen mogen opleggen aan de EU, in een zaak rond vermoedelijke Europese overheidssteun aan vliegtuigbouwer Airbus.

De volledige lijst met producten zou later op woensdag gepubliceerd worden. De Amerikaanse president Donald Trump noemde de beslissing van de WTO ondertussen 'een grote overwinning voor de Verenigde Staten'. Trump sprak van een 'big win' voor de VS op de persconferentie die hij woensdag in het Witte Huis gaf samen met zijn Finse collega Sauli Niinistö.

De zaak waar de sancties uit voortvloeien, draait om de al veertien jaar durende ruzie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over vermoedelijke overheidssteun aan vliegtuigbouwer Airbus. De Amerikaanse handelsvertegenwoordigers schatten dat de VS hierdoor jaarlijks zo'n 11 miljard dollar schade lijden. Europeanen beweren op hun beurt dat de VS het Amerikaanse Boeing op oneerlijke wijze steunen. 'De WTO is veel beter voor ons, sinds ik president ben geworden', zei Trump nog op de persconferentie.