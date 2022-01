De VS hebben in verband met de spanningen rond Oekraïne op bevel van president Joe Biden 8.500 soldaten in staat van paraatheid gebracht, zo heeft woordvoerder John Kirby van het Pentagon maandag bekendgemaakt.

Mogelijk worden ze in het oosten van Europa ontplooid. Maar een uiteindelijke beslissing daartoe is er nog niet, aldus Kirby. Die troepen 'zijn zo voorbereid op een bandbreedte van eventualiteiten, met inbegrip het ondersteunen van de snelle interventiemacht van de NAVO (NRF), in het geval die wordt geactiveerd', zei de woordvoerder. Over dat activeren beslist de Noord-Atlantische Alliantie. Kirby gewaagde van een 'rugdekking voor onze NAVO-bondgenoten'.

