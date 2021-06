Washington zal Oekraïne een nieuwe schijf militaire steun geven ter waarde van 150 miljoen dollar. Dat meldt het Pentagon, enkele dagen voor de Amerikaanse president Joe Biden zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin zal ontmoeten in Genève.

De militaire bijstand, die onder meer bestaat uit radars, drones en beveiligde communicatiemiddelen, komt bovenop de 125 miljoen dollar die al in maart is vrijgemaakt, aldus John Kirby, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Met de nieuwe schijf militaire hulp heeft de regering-Biden alle middelen vrijgemaakt die in de begroting voor 2021 waren uitgetrokken voor Oekraïne, klinkt het.

Doel van de militaire hulp is onder meer om de Oekraïense strijdkrachten te helpen de territoriale integriteit van hun land te bewaren, aldus Kirby.

De Europese Unie en de NAVO steunen Oekraïne sinds Rusland in 2014 het Krim-schiereiland annexeerde en het conflict in het oosten met pro-Russische separatisten begon. Ze roepen Kiev wel op om meer te doen om politieke en economische hervormingen door te voeren.

De spanningen blijven hoog oplopen in Oost-Oekraïne, waar pro-Russische separatisten de Oekraïense strijdkrachten vrijdag beschuldigden van het doden van vijf rebellenstrijders, terwijl Kiev meldde dat een soldaat door beschietingen om het leven was gekomen.

