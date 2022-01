De Verenigde Staten geven Oekraïne 200 miljoen dollar (zowat 176 miljoen euro) aan bijkomende hulp. De aankondiging gebeurt op het ogenblik dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken een bezoek brengt aan Kiev.

De regering van president Joe Biden 'keurde vorige maand een provisie van 200 miljoen dollar aan bijkomende defensieve veiligheidshulp goed voor onze Oekraïense partners', aldus een hoge Amerikaanse verantwoordelijke, die anoniem wil blijven. De verantwoordelijke maakte niet bekend wat de aard van de hulp is. Washington had voor 450 miljoen dollar aan militaire hulp geleverd, nog voor de Russische troepenbewegingen aan de Oekraïense grens eind vorig jaar. Washington had al meermaals verklaard bereid te zijn Oekraïne militair bij te staan.

Minister Blinken riep woensdag vanuit Kiev de Russische president Vladimir Poetin op om 'de vreedzame weg' op te gaan om uit de crisis rond Oekraïne te geraken. 'Ik hoop heel hard dat we op een diplomatieke en vreedzame weg kunnen blijven, maar uiteindelijk zal dat de beslissing van president Poetin zijn', aldus Blinken bij een bezoek aan de Amerikaanse ambassade in de Oekraïense hoofdstad.

Zou Poetin 'de confrontatie' verkiezen, zal dat 'gevolgen voor Rusland' hebben, waarschuwde de Amerikaanse minister nog. 'We weten dat hij plannen heeft om die troepenmacht op een erg korte termijn nog te verhogen, om nieuwe agressieve maatregelen tegen Oekraïne te nemen', zei hij. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontving Blinken in Kiev. Hij bedankte de VS voor hun 'steun in deze moeilijke tijden'

. Aan de Oekraïense grens zijn duizenden Russische troepen ontplooid. Dat doet vrezen voor een invasie. Wit-Rusland, ook een buurland van Oekraïne, kondigde dinsdag aan dat Russische troepen zijn aangekomen voor oefeningen. De omvang van die oefeningen verontrust het Westen eveneens. De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko is een bondgenoot van Poetin. Rusland eist dat Oekraïne geen lid wordt van de militaire verdragsorganisatie NAVO. Volgens Blinken handelt Moskou echter zonder te zijn geprovoceerd.

