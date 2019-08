De Verenigde Staten hebben ermee gedreigd de visa voor de bemanning van de Iraanse supertanker Grace 1 te verbieden. Het schip ligt sinds vorige maand aan de ketting omdat vermoed werd dat het ruwe olie wilde leveren aan een Syrische haven Baniyas, wat in strijd zou zijn met de Europese sancties tegen het regime van president Bashar al-Assad. Donderdag gaf Gibraltar de tanker weer vrij.

'De Verenigde Staten bevestigingen dat de Grace 1 de Iraanse Revolutionaire Garde hielp bij de transport van olie van Iran naar Syrië (...) De bemanningsleden die de Iraanse Revolutionaire Garde hielpen bij het transport van de olie komen mogelijke niet meer in aanmerking voor visa of om toegelaten te worden op Amerikaans grondgebied', verklaarde het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mededeling.