De Verenigde Staten hebben vrijdag hun 'diepe bezorgdheid' uitgesproken over het 'escalerende geweld in Jeruzalem' en hebben 'haatdragende' uitspraken veroordeeld.

'We roepen op tot kalmte en eenheid en dringen er bij de autoriteiten op aan de veiligheid en de rechten van iedereen in Jeruzalem te waarborgen', tweette Ned Price, de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 'De retoriek van extremistische demonstranten die gewelddadige haatleuzen scanderen, moet resoluut worden verworpen', beklemtoonde hij.

Vrijdagavond braken schermutselingen uit in Jeruzalem. Er was een grote politiemacht ingezet aan de rand van de Oude Stad na gewelddadige confrontaties donderdagavond, waarbij extreemrechtse Joden, Palestijnen en politietroepen betrokken waren en meer dan 120 mensen gewond raakten.

Raketten

Vrijdagnacht werd ook bekend dat er eerder die avond drie raketten vanuit de Gazastrook zijn afgevuurd op het zuiden van Israël. Dat meldde het leger. Een van de raketten werd onderschept door Israëls Iron Dome-raketschild en de andere twee zijn neergekomen in de buurt van het veiligheidshek tussen Israël en de Gazastrook, zei het leger in een verklaring.

Naar aanleiding van de confrontaties, de meest gewelddadige in de heilige stad in de afgelopen jaren, heeft de gewapende vleugel van Hamas, de heersende radicaalislamitische beweging in de Gazastrook, vrijdag zijn steun toegezegd aan de Palestijnen in Oost-Jeruzalem als waarschuwing aan Israël. 'Weet dat achter jullie een sterk en paraat verzet staat,' aldus de al-Qassam-brigades in een verklaring. 'De vonk die jullie vandaag ontsteken zal de lont zijn voor de explosie tegen de vijand', zei de gewapende tak van Hamas.

De Gazastrook, een enclave met twee miljoen inwoners, wordt sinds de machtsovername door Hamas in 2007 door Israël geblokkeerd. Hamas en Israël zijn tussen 2008 en 2014 drie keer rechtstreeks met elkaar in confrontatie gegaan. Sindsdien is er sporadisch sprake geweest van aanvallen met raketten en brandballonnen vanuit Gaza en van vergeldingsaanvallen van Israël tegen Hamas of de Islamitische Jihad, de op één na grootste gewapende islamistische groepering in de Palestijnse enclave.

'We roepen op tot kalmte en eenheid en dringen er bij de autoriteiten op aan de veiligheid en de rechten van iedereen in Jeruzalem te waarborgen', tweette Ned Price, de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 'De retoriek van extremistische demonstranten die gewelddadige haatleuzen scanderen, moet resoluut worden verworpen', beklemtoonde hij. Vrijdagavond braken schermutselingen uit in Jeruzalem. Er was een grote politiemacht ingezet aan de rand van de Oude Stad na gewelddadige confrontaties donderdagavond, waarbij extreemrechtse Joden, Palestijnen en politietroepen betrokken waren en meer dan 120 mensen gewond raakten.Vrijdagnacht werd ook bekend dat er eerder die avond drie raketten vanuit de Gazastrook zijn afgevuurd op het zuiden van Israël. Dat meldde het leger. Een van de raketten werd onderschept door Israëls Iron Dome-raketschild en de andere twee zijn neergekomen in de buurt van het veiligheidshek tussen Israël en de Gazastrook, zei het leger in een verklaring. Naar aanleiding van de confrontaties, de meest gewelddadige in de heilige stad in de afgelopen jaren, heeft de gewapende vleugel van Hamas, de heersende radicaalislamitische beweging in de Gazastrook, vrijdag zijn steun toegezegd aan de Palestijnen in Oost-Jeruzalem als waarschuwing aan Israël. 'Weet dat achter jullie een sterk en paraat verzet staat,' aldus de al-Qassam-brigades in een verklaring. 'De vonk die jullie vandaag ontsteken zal de lont zijn voor de explosie tegen de vijand', zei de gewapende tak van Hamas. De Gazastrook, een enclave met twee miljoen inwoners, wordt sinds de machtsovername door Hamas in 2007 door Israël geblokkeerd. Hamas en Israël zijn tussen 2008 en 2014 drie keer rechtstreeks met elkaar in confrontatie gegaan. Sindsdien is er sporadisch sprake geweest van aanvallen met raketten en brandballonnen vanuit Gaza en van vergeldingsaanvallen van Israël tegen Hamas of de Islamitische Jihad, de op één na grootste gewapende islamistische groepering in de Palestijnse enclave.