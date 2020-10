De feestelijke ceremonie die het Witte Huis vorige week zaterdag organiseerde om de benoeming van een nieuwe hoge rechter te vieren, zorgt een week later voor een enorme kater. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het evenement een rol heeft gespeeld in de verspreiding van het coronavirus.

Bij de ceremonie, in de tuin van het Witte Huis, waren meer dan 150 gasten aanwezig. Zij deden niet aan social distancing, en slechts een deel van de aanwezigen droeg een mondmasker. Na afloop werden er handen geschud en zelfs geknuffeld, is te zien op videobeelden van de aangelegenheid.Onder de aanwezigen zijn inmiddels zeker negen positieve coronatests te tellen: president Trump en zijn vrouw Melania, adviseur Kellyanne Conway, senatoren Thom Tillis en Mike Lee, universiteitsbaas John Jenkins en drie aanwezige journalisten. Volgens Jenkins, directeur van de universiteit Notre Dame, kregen alle aanwezigen van tevoren één van de vlugge coronatests die het Witte Huis gebruikt. Na een negatief resultaat werd gezegd dat het 'veilig was om onze maskers te verwijderen'. Jenkins noemt dat nu 'een fout' en bood zijn excuses aan nadat hij bij de ceremonie handen had geschud.Volgens bronnen van de Washington Post waren er naast de buitenceremonie ook verschillende kleinere bijeenkomsten achter gesloten deuren, waar zonder afstand te houden en zonder mondmaskers werd gepraat. Een anonieme medewerker van het Witte Huis vertelt aan Politico dat de adviseurs van Trump doorgaans geen maskers droegen, omdat hij skeptisch was over het nut daarvan. 'Het gedrag van de president heeft een grote impact op de staf.'Die houding van de president werd dinsdag nog eens benadrukt tijdens het debat tussen Trump en Democraat Joe Biden. Daar zei Trump dat maskers nuttig kunnen zijn, 'waar nodig'. Maar vervolgens zei hij ook: 'Ik draag geen maskers zoals hij. Elke keer als je hem ziet heeft hij een masker op.'Bij het debat zat ook de familie van Trump maskerloos in de zaal. Volgens Chris Wallace, moderator van het debat, kreeg de familie-Trump nog wel maskers aangeboden. 'Die wuifden ze weg.' De voorzitter van de commissie die het debat organiseerde, zei vrijdag dat dat in strijd was met de regels waar beide campagnes mee akkoord waren gegaan.Donderdag was de situatie ineens veranderd, merkten Witte Huis-verslaggevers. Nadat intern het nieuws over de positieve test van Hicks bekend was geraakt, verschenen plotseling medewerkers met mondmaskers in de gangen van het Witte Huis, schrijft de Washington Post in een reconstructie.Later die dag was Trump zelf nog in New Jersey op een bijeenkomst met sponsors van zijn campagne. In strijd met het corona-advies van gezondheidsdienst CDC ging de president op pad, ondanks zijn recente contact met iemand die positief had getest.Ongeveer honderd Trump-aanhangers betaalden tot wel 250.000 dollar om op golfclub Bedminster met Trump te dineren. De gouverneur van New Jersey heeft alle aanwezigen gevraagd om in quarantaine te gaan en een coronatest te laten afnemen, uit angst dat de president zelf een 'superspreader' kan zijn geweest.