Wapens van FN Herstal in handen van een gewapende groep in Jemen

Het onderzoek van Amnesty International toont hoe de VAE een belangrijk doorgeefluik is geworden voor pantservoertuigen, mortiersystemen, geweren, pistolen en machinegeweren. Het wapentuig wordt doorgesluisd naar milities in Jemen die beschuldigd worden van oorlogsmisdaden en andere ernstige schendingen.

' Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en het Waals gewest hebben terecht kritiek gekregen voor wapenleveringen aan de strijdkrachten van de Saudische coalitie. Iran wordt dan weer genoemd als het gaat over het sturen van wapens naar de Houthi's. Maar nu doemt een nieuw, dodelijk gevaar op. Jemen is in een snel tempo een toevluchtsoord aan het worden voor milities die worden gesteund door de Emiraten en er straffeloos hun gang gaan', zegt Patrick Wilcken, wapenbeheersingsexpert van Amnesty International.

'De VAE-strijdkrachten ontvangen voor miljarden dollars aan wapens van westerse en andere staten. Die wapens sluizen ze door naar milities in Jemen die aan niemand verantwoording hoeven af te leggen en waarvan het vaststaat dat ze oorlogsmisdaden plegen. Dat betekent alleen maar meer onheil voor de burgers in Jemen, van wie er al duizenden zijn gedood en miljoenen op de rand van de hongersnood balanceren,' vervolgt Wilcken.

België is een van de landen die onlangs wapens leverden aan de VAE, ondanks de ernstige schendingen toegeschreven aan de VAE en de milities die ze steunen. Andere staten die de Emiraten recent van wapens voorzagen, zijn Australië, Brazilië, Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de VS.

Sinds 2003 stond het Waals gewest voor miljoenen dollars wapenleveringen toe aan de VAE. 'Uit ons onderzoek blijkt dat Belgische Minimi-machinegeweren, geproduceerd door FN Herstal, recent zijn ingezet door een militie in de strijd om de Jemenitische havenstad Hodeida. Internationale regels wijzen duidelijk op de gevaren van afwending en doorsluizen van wapens eens ze geëxporteerd zijn en verplichten landen om dat te voorkomen. Ons land moet zich veel nauwgezetter aan die regels houden,' zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.