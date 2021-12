Ondanks de pandemie en de economische gevolgen daarvan hebben de landen van de wereld in het coronajaar 2020 de wapenverkoop nog verder opgedreven.

Dat blijkt uit gegevens van het in Stockholm gevestigde vredesonderzoeksinstituut Sipri die maandag werden vrijgegeven.

De honderd grootste wapenbedrijven ter wereld verkochten vorig jaar voor 531 miljard dollar aan wapens en militaire diensten. Het gaat om een reële stijging met 1,3 procent ten opzichte van 2019. De wapenhandel tekent daarmee voor het zesde opeenvolgende jaar een groei op, aldus Sipri.

De Verenigde Staten blijven de onbetwiste leider, met 41 bedrijven in de top 100. Deze bedrijven alleen al waren in 2020 goed voor een wapenverkoop ter waarde van 285 miljard dollar, een toename met 1,9 procent op jaarbasis. Op de tweede plaats staat China, dat 5 bedrijven in het ranglijstje heeft staan die samen goed zijn voor naar schatting 66,8 miljard euro (+1,5 procent).

