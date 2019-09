De Amerikaanse warenhuisketen Walmart zal niet langer bepaalde types munitie verkopen en klanten vragen om niet langer zichtbaar vuurwapens te dragen in de winkelgangen. De keten voert die maatregelen in na twee dodelijke schietpartijen in filialen van Walmart.

De warenhuisketen zal niet langer munitie voor vuurwapens met een korte loop verkopen, zoals het kabiler .223 en andere die kunnen worden gebruikt in wapens die lijken op aanvalswapens. Ook zullen niet langer kogels worden verkocht voor handvuurwapens. Wel worden de huidige voorraden eerst verkocht.

Walmart stopt ook de verkoop van handvuurwapens in Alaska, de enige staat waar de keten die nog verkoopt. Ook vraagt de keten aan klanten om geen vuurwapens te dragen in het publiek in de staten waar dat is toegelaten.

De groep hekelt het status quo over de verkoop van vuurwapens in de VS als 'onaanvaardbaar'. Doug McMillon, CEO van de warenhuisketen, vraagt het Congres om maatregelen van 'gezond verstand' te treffen, onder meer door de controle op te voeren van de voorgeschiedenis van wapenkopers.

De CEO noemt zichzelf in het persbericht een wapenbezitter. De warenhuisketen voert nu al achtergrondcontroles uit bij elke verkoop van vuurwapens, klinkt het.

In een Walmart-winkel in El Paso, in de staat Texas, kostte een schietpartij het leven aan 22 mensen.