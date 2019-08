Wall Street Journal: 'Trump wil Groenland kopen'

Donald Trump, die onder meer actief was in de sector van het vastgoed voor hij president van de VS werd, zou volgens The Wall Street Journal zijn oog hebben laten vallen op... Groenland als een mogelijke nieuwe investering. Hij zou al verschillende keren aan adviseurs in het Witte Huis gevraagd hebben of er een mogelijkheid bestaat om dat onderdeel van het Deense territorium, de woonplaats van 56.000 mensen, te kopen.

Groenland is zeventig keer groter dan België. De effecten van de kllimaatwijziging zijn er al in grote mate zichtbaar. De dooi van het ijs op Groenland heeft tussen 2003 en 2013 een oppervlakte aangetast die op die tien jaar tijd vier keer groter is geworden. Gevolg is dat de zeespiegel stijgt. Trump heeft het engagement van zijn land voor het klimaatakkoord van Parijs, aangegaan door zijn voorganger Barack Obama, verbroken. Anderzijds is hij wel actief gebleven in het vastgoed. Zo liet hij tijdens zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in Singapore vorig jaar in juni vallen dat Noord-Korea nog vele toeristische mogelijkheden heeft die kunnen geëxploiteerd worden. 'Telkens al ik beelden zie van hun militaire oefeningen op zee, valt het me op dat ze zulke mooie stranden hebben. Wat zouden daar mooie appartementstorens op kunnen staan! ', aldus de Amerikaanse president.