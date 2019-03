Waarom wil de Europese Unie de brexit niet zomaar uitstellen?

Wanneer er voor 29 maart geen akkoord is gevonden over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten, moet Brits premier Theresa May aan de Europese Unie vragen om de brexitdatum uit te stellen tot 30 juni. Dat werd donderdagavond in Westminster besloten. May heeft zich de afgelopen twee jaar steevast verzet tegen zo'n uitstel, maar ziet zich nu toch genoodzaakt om de datum op te schuiven.

