Het langverwachte Mueller-rapport concludeerde dat presidentskandidaat Donald Trump en diens campagne niet samenspanden met Rusland. De president gewaagde van 'een goede dag'. Maar kort daarna sloeg de stemming om.

Over 440 bladzijden legde de ploeg van Special Counsel Robert Mueller vast wat gedurende een bijna twee jaar durend onderzoek werd ontdekt. De eerste helft van het rapport betreft 'collusion', het samenspannen tussen Trump en Trumps campagne en Rusland. En daar is Mueller resoluut: er was geen collusion, geen samenwerking laat staan samenzwering. De Russen deden verwoede pogingen om het Amerikaans politieke systeem te ontwrichten, en om Hillary Clinton te benadelen ten voordele van Donald Trump. Daarom werden via nep-accounts vele tienduizenden berichten verstuurd. Daarom werden Democratische mailsystemen gehackt en belastende mails wereldkundig gemaakt. En hoewel de campagne van Trump niet per se gekant was tegen samenwerking met de Russen - er werd zelfs een vergadering belegd waarbij Russen belastend materiaal tegen Hillary hadden beloofd - is er geen reden om aan te nemen dat er coördinatie was tussen de Russen en Trump. Er is geen bewijs dat Trump gechanteerd werd of chanteerbaar was. Sprekend detail: toen Trump verrassend tot president verkozen werd, hadden de Russen behoorlijk wat moeite om communicatiekanalen te openen met hem en zijn campagne. Zo weinig contact was er voorafgaand geweest.

...