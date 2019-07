Waarom het aantal asielaanvragen records breekt in Mexico

Mexico verwacht dit jaar 80.000 asielaanvragen, tegenover 29.647 in 2018. Veranderingen in het Amerikaanse immigratiebeleid veroorzaken deining tot in Midden-Amerika.

Midden-Amerikanen wachten hun beurt af om asiel aan te vragen in het Zuid-Mexicaanse Tapachula, 14 juni 2019. © Reuters

'Maand na maand breekt het aantal asielaanvragen records', zegt Andrés Ramírez, coördinator van de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, kortweg Comar, het Mexicaanse overheidsagentschap belast met het verwerken van asielaanvragen.

