De Amerikaanse regering geeft toe dat de eigenaar van een pizzarestaurant verkeerdelijk op de zwarte lijst is gegooid door oud-president Donald Trump.

Twee maanden geleden kreeg de 45-jarige Italiaan Alessandro Bazzoni van zijn bank te horen dat zijn rekeningen geblokkeerd waren. De eigenaar van pizzarestaurant Dolcegusto uit de Italiaanse stad Verona was op de zwarte lijst beland van het Treasury Department van de Verenigde Staten. Op 19 januari, de laatste dag van zijn ambtstermijn, liet de Amerikaanse president Donald Trump sancties instellen tegen een aantal Italiaanse bedrijven die vermoedelijk Venezuela hielpen in het omzeilen van sancties tegen de oliesector van het Zuid-Amerikaanse land. Alleen vergiste zijn administratie zich van eigenaar. 'Ik dacht dat het een grap was', vertelt Bazzoni aan de krant Corriere della Sera. 'Kijk, het is 1 februari, niet 1 april, vertelde ik aan de bankdirecteur.' Bazzoni is inmiddels geïnterviewd door Reuters en de Washington Post: er was blijkbaar een 'vergissing' gebeurd, vertelt de man. Afgelopen week sloeg het Amerikaanse ministerie van Financiën mea culpa en haalde het Bazzoni van de sanctielijst. Ook een designbedrijf in het Italiaanse Porto Torres werd van de lijst geschrapt, zonder nadere uitleg. Volgens anonieme overheidsbronnen geciteerd in The Hill zou dat gebeurd zijn om 'onschuldigen' te beschermen.'Gelukkig is het op enkele maanden opgelost' vertelt Bazzoni tegen Reuters. Omwille van de coronapandemie heeft zijn restaurant het afgelopen jaar niet goed gedraaid. De twee voorbije maanden zijn volgens de man dan ook een nachtmerrie geweest. Hij voegt er nog aan toe dat niemand hem gebeld heeft met verontschuldigingen. Bazzoni loste het probleem zelf op door zijn gegevens in te voeren op een speciaal digitaal platform van de Amerikaanse overheid. Bazzoni, de eigenaar van het pizzarestaurant, werd vermoedelijk verward met een andere Alessandro Bazzoni die volgens de VS eigenaar is van een bedrijf dat Venezuela helpt olie te verkopen op de internationale markt. Die Bazzoni blijft wel op de sanctielijst, wat betekent dat zijn bezittingen in de VS bevroren worden en Amerikaanse burgers geen zaken mogen doen met hem. In 2019 stelde de Amerikaanse regering sancties in tegen het Venezolaanse staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela om president Nicolás Maduro tot opstappen te dwingen. Tegen het einde van Trumps ambtstermijn duwde zijn regering er nog snel een hele reeks sancties en strafmaatregelen door tegen Venezuela, China en Iran. Mogelijk ging men daarbij overhaast te werk, wat de vergissing verklaart.De episode schijnt een licht op het wijdverbreide gebruik van sancties en handelsembargo's door de Amerikaanse regering. Opgeteld hebben de VS sancties in voege tegen 30 landen of territoria, van Jemen tot Taiwan, en Wit-Rusland tot Eritrea. De zwarte lijst van personen en bedrijven telt meer dan 1.500 bladzijden in minuscuul lettertype. Recent kregen leden van de militaire junta in Myanmar en ook bedrijven sancties opgesteld na de militaire staatsgreep in het land. Ook de economie van de socialistische eilandstaat Cuba is al sinds 1960 helemaal afgesneden van handelsbetrekkingen met Amerikaanse bedrijven, of internationale ondernemingen met een adres in de VS. De Amerikaanse regering dreigt ook met sancties tegen Europese bedrijven, waaronder het Nederlandse Shell of Engie uit Italië, die meewerken aan de bouw van de omstreden pijpleiding Nord Stream 2, die gas uit Rusland rechtstreeks tot in Duitsland voert.Sancties zijn inmiddels een eerstelijnsoptie geworden in het Amerikaanse buitenlandbeleid. Maar in het geval van Venezuela zijn ze er tot dusver niet in geslaagd de regering van koers te doen veranderen, integendeel zeggen experts. In Iran heeft een economische blokkade door de regering-Trump ook geen politieke verandering in de hand gewerkt. Overdreven sancties zouden landen bovendien kunnen aanmoedigen een apart financieel systeem te creëren om de dominante Amerikaanse banken te omzeilen. Op die manier sorteren sancties het averechtse effect.