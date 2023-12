‘Waarom doet Nigel Farage mee aan een realityshow in de jungle?’

Lia van Bekhoven keek naar de deelname van de Britse politicus Nigel Farage aan het realityprogramma ‘I’m A Celebrity (Get me Out of Here)’.

Eind jaren negentig kreeg Caroline Aherne, een Britse acteur en schrijver van komische series op televisie, een eigen praatshow op de commerciële zender. Daarin speelde ze Mrs. Merton, een gespeeld naïeve huisvrouw, die haar gasten ontving als was ze bewoner van een ongemoderniseerd bejaardenhuis. Voor mensen die van double entendres en grove humor hielden -en dat waren er miljoenen- was de praatshow het hoogtepunt van de week. Zo vroeg ze een komiek met een reputatie voor racistische grappen: ‘Op wie gaat u nou stemmen nu Hitler dood is?’

Mrs Merton (Caroline Aherne R.I.P) was great



She knew how to put racists in their place Alison Pearson pic.twitter.com/4RkmSb8J7M — Gaza's Barmy Army (@TheBirmingham6) January 8, 2020

Maar de Mrs Merton Show, inmiddels al lang ter ziele, zou de geschiedenis ingaan met haar gast Debbie McGee. ‘Wat vond u zo aantrekkelijk aan de multimiljonair Paul Daniels’, vroeg ze McGee die net met de veel oudere man in kwestie getrouwd was. Het zou een van die iconische vragen worden waarmee komische shows zich definiëren. Weinigen die de oorspong ervan nog kunnen navertellen, maar als er van tijd tot tijd gepeild wordt naar de meest bijzondere one-liners uit de Britse televisiegeschiedenis dan kun je er gif op innemen dat deze vraag in de top drie staat. En doorgaans op nummer een.



Kortgeleden zou je Nigel Farage, de architect van Brexit, hetzelfde gevraagd kunnen hebben. Waarom sluit een man van bijna 60, in twijfelachtige fysieke conditie, zich af van de buitenwereld om in een Australische jungle met een groep onbekenden mee te doen aan een overlevingsprogramma? Antwoord: 1,7 miljoen euro.

I’m A Celebrity Get Me Out Of Here, is sinds het 21 jaar geleden van start ging, het grootste kijkkanon op de Britse TV. In de realityshow moeten celebrity’s (bekendheden in de ruimste zin van het woord) die in bescheiden omstandigheden kamperen, opdrachten uitvoeren die, als ze succesvol zijn, voedsel en andere extraatjes opleveren voor de rest van het kamp. Kijkers wijzen dagelijks degene(n) aan die de opdracht of Bushtucker Trial uitvoert. Opdrachten als: geblinddoekt door tunnels lopen terwijl emmers ongedierte over je worden heengestort, of maaltijden nuttigen van rauwe schapenogen en gemalen kamelenpenis.

Dus voor het eten zal Farage zich niet hebben ingeschreven en voor het geld alleen, denk ik, ook niet. Zoals de vroege leider van wijlen de Brexit Party zelf zei: ‘Ik wil in de jungle een andere kant van mezelf laten zien en me introduceren aan een nieuwe demografie. Heel veel jongeren weten niet wie ik ben en waar ik voor sta’. Sinds het referendum over uittreding, zeven jaar geleden, zijn er miljoenen kiesgerechtigden bijgekomen die alles van I’m a Celebrity weten en niks van Nigel Farage. Het tv-programma is zijn kans om binnen te dringen in het bewustzijn van Britten onder de veertig.

Nigel Farage moest de ster van de serie worden. Daarom werd voor de man die staat voor deining en drama, de grootste cheque uitgeschreven voor een kandidaat ooit. Farage ging vuurwerk opleveren. Maar na twee weken is duidelijk dat de oud-europarlementariër geen waar voor zijn geld biedt. Naast politiek, zijn inbreng in de serie, brengt hij niet veel mee. Hij is een dunne persoonlijkheid die overbezorgd lijkt over de indruk die hij maakt. Er zit evenveel spanning in Farage als in het droogprogramma van een wasmachine.

De kijkers zijn onverschillig. Farage die hoopte vaak gekozen te worden voor opdrachten, hoe onsmakelijk ook, ‘omdat iedere taak 25% van alle televisieaandacht oplevert’, wordt gestaag overgeslagen. Na bijna twee weken in de jungle werd hij donderdag aangewezen om plastic sterren op te duiken in een gigantische container vol water en slangen. Hoe meer sterren des te meer eten voor de kampbewoners. ‘Sorry, ik kan het niet’, zei de doorweekte Euroscepticus in ademnood, na een paar pogingen. ‘I’m a celebrity, get me out of here’.

Farage zou zijn zoveelste comeback in de Britse politiek overwegen. Zijn partij, Reform UK, gaat geen bedreiging vormen voor de uitkomst van de verkiezingen, maar kan de regeringspartij aardig ontwrichten. Farage, die dertig jaar geleden uit de Conservatieve Partij stapte uit protest tegen het Verdrag van Maastricht, suggereerde kortgeleden dat een terugkeer naar de tories niet helemaal fantasie was. ‘Het zou me verbazen als ik in 2026 geen leider van de Conservatieve partij ben’, zei hij tegen de website Politics Home. ‘Erg verbazen’. Om later in te binden en te zeggen dat die uitspraak als grap bedoeld was.

Farage’s politieke ambities waren misschien wel de belangrijkste reden voor zijn deelname aan de realityshow in Australie. Ze zullen de verkiezingscampagne volgend jaar zeker interessanter maken dan de huidige serie van I’m A Celebrity Get Me Out Of Here.