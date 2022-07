Waarom Democraten tientallen miljoenen spenderen om Trumpiaanse Republikeinen te helpen

Het is een riskante, maar steeds meer gangbare strategie. Democraten steunen de meest Trumpgezinde kandidaten tijdens Republikeinse primaries met dure advertenties. Ze hopen dat ze in november gemakkelijker zullen kunnen winnen van die ‘gekke’ Republikeinen dan van gematigde tegenstanders.

In de staat Illinois is vorige week een door Donald Trump ondersteunde kandidaat verkozen als Republikeinse kandidaat voor het gouverneurschap. De man, staatssenator Darren Bailey (56), ijverde er in 2019 voor om de stad Chicago uit Illinois te verwijderen. Op gebied van wapens, abortus en migratie had Chicago niets gemeen met de rest van de staat, argumenteerde hij, samen met enkele collega’s uit het staatsparlement – dan maar beter scheiden en van Chicago de 51ste staat maken.

Eens hij het gouverneurschap ambieerde, en kiezers uit Chicago nodig had, zwakte hij dat voorstel af tot ‘een oude resolutie’. En de primary winnen deed hij.

Het was niet nipt. In een veld met zes kandidaten kreeg Bailey 57 procent van de stemmen achter zich. Zijn tegenstander in november, uittredend Democratisch gouverneur (en miljardair) J.B. Pritzker, steunde Bailey niet, maar pompte samen met de vereniging van Democratische gouverneurs 30 miljoen dollar in een campagne om de gematigde rivaal van Bailey onverkiesbaar te maken. Richard Irvin, de burgemeester van Aurora, leek een tijdje aan een opmars bezig in de peilingen. Hij kon steunen op een forse campagnekas: een andere miljardair had hem 50 miljoen toegeschoven. Maar toen begonnen de Democratische filmpjes te verschijnen. Ze toonden hoe Republikein Irvin de Democraat Pritzker ‘een grote vriend’ noemde en de gouverneur prees voor de manier waarop hij met de coronacrisis was omgegaan. ‘Waarom is hij zelfs maar kandidaat?’, vroeg een stem zich af. Voor 30 miljoen dollar kun je die vraag vaak en op veel verschillende tv-kanalen laten stellen. Irvin verloor zijn momentum en eindigde met 14,9 procent van de stemmen op een verre derde plaats.

Bailey wierp zich tijdens de campagne op als de kampioen van ‘het gewone volk’, als de verdediger van wapenbezit, ongeboren leven, het christendom en lage belastingen, en als de bestrijder van covidregels. Hij is op het hoogtepunt van de pandemie uit de Senaat van Illinois verwijderd omdat hij weigerde een mondkapje te dragen.

Het is de eerste keer in de staat dat een Democraat zich met geld en advertenties moeit in de Republikeinse primary. Waarom ondersteunt Pritzker de Trumpiaan en fnuikt hij de gematigde Republikein? De Washington Post citeert Kent Redfield, politiek wetenschapper verbonden aan de Universiteit van Illinois in Springfield. ‘Als het gaat tussen Pritzker en Irwin is dat een veel lastiger gevecht’.

Verondersteld wordt de vele bewoners van Chicago niet zullen vergeten hoe Bailey hen uit de staat wilde bonjouren, maar voldoende van die bewoners vergaten het in elk geval tijdens de primary.

Advertenties ’tegen’ die eigenlijk ‘voor’ zijn

Doug Mastriano. © Reuters

Enkele weken eerder was de Democratische inmenging nog duidelijker in de staat Pennsylvania. Daar werd Doug Mastriano (58) met 44 procent van de stemmen de Republikeinse kandidaat voor het gouverneurschap. Mastriano, lid van de staatssenaat, was een vurige bondgenoot in Donald Trumps pogingen om het kiesresultaat uit 2020 ongedaan te maken. Hij spande zich in om het resultaat van Pennsylvania, waar Biden tot winnaar was uitgeroepen, nietig te laten verklaren. Op 27 november 2020 diende Mastriano een voorstel in om de kiespersonen zoals die uit de verkiezingen tevoorschijn kwamen te negeren. In de plaats daarvan moest het door Republikeinen gedomineerd parlement van de staat volgens hem nieuwe, Trumpgezinde kiespersonen aanduiden, die dan op 6 januari 2021 de nationale uitslag konden helpen keren. Hij organiseerde bussen naar de manifestatie van 6 januari 2021 in Washington die eindigde in de bestorming van het Capitool. Mastriano stelde dat hij vertrok toen het geweld uitbrak. Hij veroordeelde dat geweld. Later dook een filmpje op waarin hij en zijn echtgenote toekijken terwijl manifestanten de omheining weghalen en het parlementsgebouw binnendringen. Mastriano is geconvoceerd om te getuigen voor de parlementaire onderzoekscommissie die de bestorming onderzoekt.

Mastriano zou als gouverneur, volgens de wetten van Pennsylvania, de minister van Binnenlandse Zaken kunnen aanduiden, die verantwoordelijk is voor de verkiezingen. Hij liet al weten dat hij vele stemmachines zal laten verwijderen. En dat hijzelf na de kiesverrichting zal beoordelen of uitslagen acceptabel zijn of louche.

Mastriano kwam ook in het nieuws vanwege zijn anti-moslim-uitspraken, zijn luide gebedsstonden tijdens openbare bijeenkomsten, zijn verzet tegen coronamaatregelen en zijn voorstel om Confederale monumenten in de staat te beschermen (de Confederatie vocht er tijdens de Amerikaanse burgeroorlog voor om slavernij legaal te houden).

Ook: hij is tegen alle abortussen, zelfs al het leven van de moeder in gevaar is. Hij wil christelijke scholen meer met staatsgeld ondersteunen, en daarnaast de belastingen verlagen.

Volgens nieuwssite Axios hebben de Democraten tot nu toe minstens 42 miljoen dollar besteed aan pogingen om radicaal Trumpiaanse Republikeinen te helpen in primaries.

De Democraten dachten dat ze met hem in de altijd betwiste staat meer kans maken, en voerden tijdens de primary campagne ‘tegen’ hem, waarbij ze vooral argumenten gebruikten die Republikeinse kiezers juist moesten overtuigen om wél op hem te stemmen. De Democratische advertenties ‘tegen’ Mastriano legden er bijvoorbeeld de nadruk op dat de Republikein een Trumpgetrouwe van het eerste uur is.

Volgens onlinemagazine Politico besteedde de Mastriano-campagne zelf 370.000 dollar aan tv-advertenties, terwijl de campagne van diens Democratische rivaal Josh Shapiro ruim het dubbele, 840.000 dollar, stopte in haar onrechtstreekse poging om Mastriano aan de overwinning te helpen.

Ook in de staten Colorado en Californië zijn er voorbeelden van Democratische inmenging in Republikeinse primaries. In Colorado mislukte de poging om een radicale Trumpiaan de Senaats-primary te laten winnen.

Het voorbeeld van Missouri

Ze inspireren zich misschien op wat in 2012 gebeurde in de staat Missouri. Claire McCaskill, uittredend Democratisch senator, was bezig aan een moeizame campagne, in een kiesstrijd die ze volgens de peilingen zou verliezen.

‘Er waren drie Republikeinse kandidaten’, vertelde ze recent aan NPR, ‘en Todd Akin was de vreemdste. Ik wist dat hij bizarre dingen zou zeggen als hij in de primary verkozen werd. En hij had minder geld. We organiseerden een peiling om uit te zoeken wat Republikeinse kiezers goed vonden aan hem.’

Ze besteedde 1,7 miljoen dollar aan advertenties voor Akin, op basis van wat onderzoek had opgeleverd. Die 1,7 miljoen was veel meer dan wat Akin zelf besteedde. Hij lag ver achterop in de peilingen tot hij door de advertenties van McCaskill aan een late opmars begon en de primary nog won.

Hij bleek inderdaad een schabouwelijke kandidaat. McCaskill won de verkiezing. Zes jaar later verloor ze haar zetel aan een ook extreme Republikein, die echter minder een brokkenpiloot was dan Akin en behoorlijk campagne voerde, zonder steun van McCaskill.

‘Krankzinnig’

De Democratische Partij verwacht zich in november van dit jaar aan een bolwassing. Een partij aan de macht verliest doorgaans in midterms, maar in dit geval zou het verlies extreme proporties kunnen aannemen. Er is veel wat de eigen aanhang frustreert, en de tegenpartij hoopvol stemt en een overwinning doet verwachten: de inflatie, tekorten in de bevoorrading, de hoge benzineprijzen, het historisch dieptepunt in de populariteit van president Joe Biden, die als niet doortastend wordt beschouwd en die ook binnen de eigen partij onder vuur ligt. Daar staat tegenover dat de recente beslissingen van het Hooggerechtshof rond wapens, milieu en vooral abortus de Democratische aanhang toch weer kunnen mobiliseren. Maar de experts en de peilingen zijn toch unaniem negatief over wat de Democraten in november te wachten staat. En dan is het verleidelijk om een zo onverkiesbaar mogelijke tegenkandidaat te helpen installeren.

Dat is, schreef gematigd conservatief commentator David Brooks vrijdag in The New York Times, een dubieuze strategie.

‘Wat de Democraten doen is in de beste omstandigheden smerig. Als je je land boven je partij stelt, hoor je te prefereren dat de beste kandidaten in elke partij de kans krijgen. Onder de huidige omstandigheden is wat ze doen krankzinnig: de extreemrechtse kandidaten die de Democraten ondersteunen, zouden gemakkelijk kunnen winnen.’

De Democraten, gaat hij verder, hebben klaarblijkelijk niets geleerd van de verkiezing van Trump in 2016, en ‘ze lijken niet te begrijpen hoe gruwelijk het verkiezingslandschap is dat hen te wachten staat’. Velen van degenen die ze ondersteunen, steunden de pogingen om een verkiezingsuitslag ongedaan te maken. Als zij aan de macht komen, kan 2025 een ergere betwisting geven dan januari 2021. En dat zou dat een ‘ramp zijn voor onze democratie’.

McCaskill pleit in haar gesprek met NPR voor behoedzaamheid. ‘Je kunt bedrogen uitkomen. Er moet veel analyse aan vooraf gaan, want niemand wil geld verspillen.’