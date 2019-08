Met de opkomst van een sterke middenklasse is in India pijlsnel een nieuwe alcoholcultuur ontstaan. De adellijke families De Mévius, De Spoelberch en Boël waren er als de kippen bij om de groeimarkt een stevige financiële injectie te geven.

In de tuin van het Indiase brouwcafé Ministry of Beer, in het hart van Delhi, vult Sarthak (28) zijn glas met mangobier uit de biertoren die de ober op tafel heeft gezet. Tegenover hem zitten zijn jongere broer Rudraksh (21) en zijn beste vriend Kumar (28). 'We wachten op mijn zus', licht Sarthak toe. 'Ze is op date met haar vriend. We hebben hier afgesproken om bier te proeven.' Hij neemt een slok en steekt goedkeurend zijn duim op.

