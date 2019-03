Waarom Brazilië ondanks het aanbod van Trump geen nieuwe NAVO-lidstaat wordt

Na een ontmoeting met zijn Braziliaanse ambtgenoot stelde Amerikaans president Donald Trump dinsdag voor om de status van Brazilië naar het niveau van Major Non-NATO Ally aan te passen. Dat is de hoogste status die Washington aan een strategisch-militaire partner, die geen deel uitmaakt van de NAVO, kan toekennen. Daardoor wordt Brazilië onder meer vrijgesteld van Amerikaanse regels over de in- en uitvoer van wapens en kunnen beide landen voortaan samen deelnemen aan antiterrorismeoperaties.

