In een viral video is te zien hoe #greenshirtguy tijdens een raadsvergadering in de grensstad Tucson in Arizona de slappe lach krijgt wanneer twee Trump-supporters beginnen te schreeuwen over strengere immigratiewetgeving. 'Zulke ideologie is duidelijk gevaarlijk, maar ook inherent dwaas.'

Het gebeurt niet vaak dat video's van lokale raadsvergadering in de VS door het hele land gezien worden. Maar een video van de raadsvergadering in de stad Tucson in de grensstaat Arizona van afgelopen dinsdag deed dat wel. Op de agenda stond een voorstel om van Tucson een zogenaamed sanctuary city te maken - een stad waar lokale autoriteiten informatie over ongedocumenteerde immigranten niet delen met federale autoriteiten, met name deportatie-agentschap ICE. In het publiek zaten voor- en tegenstanders. Twee van zulke tegenstanders, met Make America Great Again-petjes op, uitten hun mening door op een gegeven moment tegen het bestuur te schreeuwen. Op een bord dat ze meebrachten stond 'Stop rewarding, start deporting'.

Terwijl het paar door politie de zaal wordt uitgeleid, terwijl op de achtergrond geschreeuw van voorstanders te horen is, zoomt de camera van een lokale nieuwszender in op een man met een snor in een groene polo. Hij ziet het tafereel aan en heeft duidelijk de slappe lach. De video is inmiddels al meer dan 10 miljoen keer bekeken.

Scene inside a Tucson City Council Meeting. Officials voted to put a "Sanctuary City" measure on the November ballot pic.twitter.com/mEh4PNj0Wo — Nick VinZant (@NickVinZant) August 7, 2019

The Washington Post sprak met de man die op sociale media bekend is komen te staan als #greenshirtguy. Zijn naam is Alex Kack. 'Ik wilde zien hoe het zou eindigen. De politie kwam eraan, ze waren aan het schreeuwen, mensen schreeuwden naar hen terug. Waarom zou je zo'n geweldig politiek theater willen missen?'

Kack was aanwezig op de raadsvergadering omdat hij actief is binnen de organisatie die het voorstel voor een sanctuary city indiende. Hij is dus duidelijk voorstander van de wetgeving en zegt dat iedereen die ertegen is het verdient om uitgelachen te worden. 'Je gaat naar zo'n formele situatie, je neemt de tijd om daarheen te reizen. Je verschijnt en begint raciale obsceniteiten te schreeuwen. Waarom? Met welk doel?' Hij gaat verder: 'Ik denk dat mijn lachbui op Twitter resoneerde omdat het het gevoel van een groot deel van het land weerspiegelt. Filosofisch gezien weet ik niet eens hoe je dit (anti-immigratieretoriek en -activisme, nvdr.) moet aanpakken en bestrijden. De ideologie is duidelijk gevaarlijk, maar ook inherent dwaas. Ik bedoel, mijn God, zoek een andere hobby.'