Sportweddenschappen afgesloten via de smartphone zijn big business onder jonge Afrikanen. Victor Odundo Owuor van de Universiteit van Boulder in Colorado legt uit hoe dat komt.

Als we het hebben over Afrikanen en het gebruik van smartphones is het de meest gangbare overtuiging dat deze gadgets vooral in trek zijn om te communiceren en informatie uit te wisselen via berichten en foto's. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp en Signal worden meestal in één adem genoemd als de belangrijkste drijfveren van het groeiende smartphonegebruik.

Wat misschien vergeten wordt, is het feit dat smartphones nog op een heel andere manier hun weg vinden tot bij de generatie van de millennials: het almaar groeiende succes van sportweddenschappen in Afrika.

Gokken razend populair

Het fenomeen van sportweddenschappen onder Afrikaanse jongeren heeft de regio stormenderhand veroverd. Recente peilingen en rapporten wijzen op een verontrustend scenario, vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Uit een enquête van GeoPoll uit 2017 bleek dat tot 54 procent van de Afrikaanse jongeren ten zuiden van de Sahara tussen 17 en 35 jaar bezig is met sportgokken. In Kenia gokt 74 procent van de jongeren regelmatig op een sportwedstrijd, het hoogste percentage jongeren in het onderzoek dat betrokken is bij deze activiteit.

De enquête werd afgenomen bij 2726 Afrikaanse millennials uit Ghana, Kenia, Nigeria, Zuid-Afrika, Tanzania en Oeganda.

Oorzaken

Een belangrijke oorzaak van deze trend is de groeiende alomtegenwoordigheid van mobiele telefonie op het hele continent in combinatie met de beschikbaarheid van smartphones.

Voeg hier nog de aantrekkingskracht van connectiviteit aan toe - inclusief satelliettoegang tot sportwedstrijden - en een snelgroeiende populatie jongeren die werkloos zijn.

Onderzoek naar de impact van sportweddenschappen toont aan dat dit weinig goeds brengt voor deze jongeren. Velen blijken ernstig gokverslaafd en ook financiële witwaspraktijken worden erdoor in de hand gewerkt.

Deze bezorgdheden gaan trouwens ook op voor andere regio's in de wereld. We hebben het dan meer bepaald over smartphoneverslaving en een nauw verwant fenomeen: internetverslaving. Deze aandoeningen leiden op hun beurt tot verhoogde niveaus van sociale angst en eenzaamheid bij de getroffen bevolking.

Razendsnelle groei

In Afrika kent het smartphonegebruik een razendsnelle groei. Kameroen had eind 2016 bijvoorbeeld 72 procent geregistreerde gebruikers van sociale netwerken onder zijn 15- tot 24-jarigen. Tijdens de eerste helft van dat jaar was dat nog 43 procent.

De meest populaire sociale netwerken onder de Kameroense jongeren waren Facebook, Google+, Instagram en Twitter. De groei kwam er echter op een moment dat ook de interesse voor sportweddenschappen toenam.

Wedden op sportprestaties is het meest populaire gokspel onder Afrikaanse jongeren gebleken en gokken via de mobiele telefoon is de favoriete manier om dat te doen.

Maar we mogen niet vergeten dat samen met de toegenomen beschikbaarheid van smartphones, ook het innovatieve potentieel van veel Afrikaanse jongeren ten zuiden van de Sahara is gegroeid. De overvloed aan sociale mediaplatforms verandert het leven op het continent op meerdere manieren.

Veel sociale media-platformen zijn het resultaat van de vindingrijkheid van deze jongeren, denk maar aan financiële diensten zoals M-Pesa, Ensbuuko en WorldRemit; apps die gezondheid en veiligheid bevorderen zoals ButterflyiQ, Momconnect, Usalama; toeleveringsplatformen zoals Cityaps, Musanga en Twiga Foods en uiteindelijk de apps die de sociale cohesie helpen versterken of inzetten op sociaal ondernemerschap zoals Ushahidi en tajirat al-Facebook.

Technologie en marketing

Nog een andere oorzaak van de toename van gokverslaving onder Afrikaanse jongeren is de slimme marketing en de technologische vooruitgang die dit mee in hand werkt. Zo is er de digitale satelliettelevisie die op het Afrikaanse continent sportevenementen uitzendt van Afrikaanse clubs en populaire Europese voetbalcompetities.

In Ghana, Kenia, Nigeria en in een groot deel van Afrika ten zuiden van de Sahara, heeft de komst van DStv (digitale satelliettelevisie) en andere uitzendplatformen wedstrijden van buitenlandse competities naar viewing centres gebracht, openbare ruimtes waar mensen samenkomen om sportwedstrijden te bekijken, en daarmee tot bij mensen die het zich voorheen niet konden veroorloven om zulke competitiewedstrijden in hun respectieve huizen te bekijken.

Deze viewing centres vind je overal in steden in al deze landen. Op hun beurt kunnen de fans van de grootste clubs ter wereld zoals Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Bayern München, Dortmund, Juventus en Paris Saint-Germain de prestaties van de teams volgen zonder ooit de stadions waar alles zich afspeelt te moeten bezoeken.

De derde oorzaak waarom jongeren zo verslingerd zijn aan sportgokken, is te zoeken in de ongeziene groei van de jeugdpopulatie in Afrika. Het continent heeft de jongste bevolking ter wereld, met naar schatting 60 procent van de bevolking jonger dan 25 jaar.

Van deze 420 miljoen jongeren in Afrika zijn de meeste werkloos, of ze hebben een onzekere of een tijdelijke baan. Voor velen van hen is de slinkse reclame voor sportweddenschappen dan gewoon onweerstaanbaar.