Tegen de achtergrond van de affaire-Navalny kiezen tientallen miljoenen Russen zondag nieuwe gouverneurs en lokale parlementen. Volgens co-voorzitter Grigori Melkonjants van de onafhankelijke waarnemersgroep Golos zijn al meer dan duizend meldingen van mogelijke onregelmatigheden binnengelopen.

'Er zijn gevallen van opzettelijke verkiezingsfraude', zei Melkonjants zondag op radiozender Echo Moskwy. Ook melden sommige waarnemers ter plaatse dat ze geïntimideerd worden en verhinderd worden om hun werk te doen. 'We ontvangen ook berichten over gedwongen stemmen en omkoperij', zei Melkonjants.

De lokale verkiezingen worden uitgesmeerd over drie dagen. Sommige kieslokalen zijn al sinds vrijdag open. Volgens de autoriteiten moet dit het risico op besmettingen met het coronavirus inperken, maar critici wijzen ook op een verhoogde kans op manipulatie omdat de controle over meerdaagse verkiezingen moeilijker is.

De regionale verkiezingen zijn een belangrijke test voor de stemming in het land en de populariteit van Verenigd Rusland, de partij van president Vladimir Poetin. Het is de eerste verkiezing sinds het referendum over grondwettelijke hervormingen dat Poetin tot 2036 aan de macht kan houden.

Experts spreken over grote onvrede in het land, ook al omdat de werkloosheid door de coronacrisis enorm is gestegen. De stembusgang vindt ook plaats tegen de achtergrond van de vergiftiging van oppositieleider Alexei Navalny in augustus. Zijn team wil de lokale machtsbasis van Poetin eroderen en heeft kiezers opgeroepen om tactisch te stemmen op kandidaten die de meeste kans maken om te winnen van kandidaten van Verenigd Rusland.

In het oosten van Rusland zijn de eerste stemlokalen al gesloten. In totaal zijn meer dan 50.000 stemlokalen over elf tijdzones ingericht voor allerhande verkiezingen, van gemeenteraden en burgemeesters tot gouverneurs en lokale parlementen. Voor het Kremlin zijn vooral de verkiezing van nieuwe gouverneurs in achttien regio's van groot belang.

